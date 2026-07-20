„A felelősség kizárólag engem terhel” – elismerte hibáját Magyar Péter

A közösségi médiában hozott nyilvánosságra a magyar miniszterelnök egy videót Polgár Judit döntésével kapcsolatban.

Magyar Péter azzal kezdte, hogy a mai napon folytatott egyeztetést Polgár Judittal, akit Magyarország élő legendájának nevez. A megbeszélésen elhangzott, hogy a „kialakult helyzet” következtében végül nem fogja elvállalni a köztársasági elnöki jelöltséget. Magyar ezt követően tudomásul veszi a döntést, majd azt hangsúlyozza, hogy Polgár alkalmas lett volna államfőnek.

Megköszönte, hogy a sakknagymesternek, hogy „komolyan vette a felkérést”.

Ezt követően arról beszél, hogy mi vezethetett végül az jelöltség elutasításáig: az öröméből és a feltétlen bizalmából fakadó lelkesedésről beszél. Szerinte ezzel kommunikációs hibákat okozhatott, amivel hozzájárult a kialakult helyzethez és a döntéshez.

A felelősség kizárólag engem terhel!

– szögezi le Magyar Péter.

Ezt követően arra tér ki, hogy az elmúlt napokban számos vélemény és kritika jelent meg az államfő-jelölés folyamatáról. Szerinte ezeket mérlegelve tanulni fognak, hangsúlyozva a saját személyét is. Megerősítette, hogy javaslatokat kérnek a civil szféra szereplőitől, akik mellett érvelni is lehet, hangsúlyozva az előnyeiket. Elmondta, hogy

a következő időszakban a Tisza-frakció több alkalommal is ülésezni fog, ahol dönteni fognak a köztársasági elnök jelölt személyéről.

A szükséges kritériumokat számos ponton szűkre szabta:

Aki képes az egész nemzetet képviselni,

aki saját teljesítménye okán ért el köztiszteletet,

független a pártpolitikában,

nem lehet olyan, aki korábban képviselő, miniszter, vagy másmilyen szerepben részt vett a 2026 előtti politikában.

Magyar hangsúlyozta, hogy a következő napokban folytatódik a munka, és nyugodt mederben fogják folytatni az államfő-jelölt kiválasztását.

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