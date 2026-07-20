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Aszálykárosultak: új támogatás nyílik meg, itt van az érintettek köre
Gazdaság

Aszálykárosultak: új támogatás nyílik meg, itt van az érintettek köre

MTI
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Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg – írja az MTI.
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Információ és jelentkezés

A tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára mintegy 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válságtartalékból, az AÉM közleménye alapján. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-ig kiutalják az érintetteknek.

A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni

– közölték.

Az MTI közleménye szerint a mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. Az összegből 37,4 milliárd forintot fordítottak aszálykár-kompenzálásra a közlemény szerint.

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