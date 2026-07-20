Átlátszó: baj lehet több tucat MÁV-busz kézifékjével, de a vasúttársaság szerint biztonságosak

A MÁV járművezetőknek kiküldött belső tájékoztatása szerint a Kravtex Kft.-től megrendelt 869 darab Credobus Econell 12 Next típusú autóbusz közül
az eddig átvett 63 járműnél szoftveres hiba lépett fel.
Bizonyos esetekben az elektromos rögzítőfék nem hajtja végre azonnal a vezető utasítását, azaz nem lép működésbe, illetve nem old ki. A problémát jelenleg csak a busz teljes áramtalanításával lehet orvosolni.
A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a járművek a hiba ellenére biztonságosan üzemeltethetők, hiszen a behúzott fék magától nem enged fel, a végleges megoldást jelentő szoftverfrissítésen pedig már dolgozik a gyártó. A járművezetőket arra is figyelmeztették, hogy a gázpedál lenyomására a rögzítőfék automatikusan kioldhat, ám a MÁV szerint ez nem hiba, hanem a rendszer tervezett működési sajátossága.
A rögzítőfék problémáján túl egyéb hiányosságok is felmerültek a buszokkal kapcsolatban.
Az Átlátszó értesülései szerint a járművek nem rendelkeznek európai típusjóváhagyással, és hiányoznak belőlük az uniós szabályozás alapján kötelező holttérfigyelő asszisztensek is, amelyeknek csupán a helyét alakították ki.
Reagálásában a MÁV közölte, hogy
a járművek rendelkeznek a szükséges belföldi forgalomba hozatali engedélyekkel,
a szenzorok elhelyezése pedig olyan konstrukciós kérdés, amely nem befolyásolja a szabályos üzemeltetést. Azt is cáfolták, hogy a klímaberendezéseket hűtőközeg nélkül szállítaná le a gyártó.
Az üggyel kapcsolatban az Átlátszó megkereste a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumot is, de három hét elteltével sem kaptak választ.
A hatalmas járműbeszerzés körülményeit is kiemeli az Átlátszó. A csaknem 74 milliárd forintos közbeszerzési eljáráson a győri Kravtex Kft. indult egyedüli ajánlattevőként.
A tender kiírása a rendkívüli mennyiség és a szűk határidők miatt gyakorlatilag esélyt sem hagyott más piaci szereplőknek.
A 2025 szeptemberében kihirdetett eredményt követően az év végéig már 269 autóbuszt kellett leszállítani, majd a következő két évben további 300-300 darabot. Bár a kiírás feltételeit – különösen az utastájékoztató rendszer integrációjához megkövetelt, nehezen beszerezhető protokoll miatt – egy másik vállalat versenykorlátozónak tartotta és hivatalos jogorvoslati kérelmet nyújtott be, a MÁV végül mégis a Kravtexszel kötött szerződést.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás
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