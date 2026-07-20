Az ellenzék tehetetlen Magyar Péter köztársaságielnök-jelöltjével szemben, a saját tábort viszont megosztja Polgár Judit személye

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Magyar Péter vasárnap este jelezte, hogy alkalmasnak tartaná Polgár Juditot a köztársasági elnöki tisztség betöltésére, és találkozik vele annak érdekében, hogy megkérdezze: az új alkotmány elfogadásáig kész lenne-e államfőként szolgálni Magyarországot. A felvetés nem közvetlenül a miniszterelnöktől indult. A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületéhez köthető kezdeményezésben tizenhat, a tudomány, a kultúra és a sport területén ismert szereplő javasolta Polgár Judit személyét köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának neve első pillantásra konszenzusos választásnak tűnhetett, a Tisza-szimpatizáns nyilvánosságban azonban a vártnál élesebb vita alakult ki a jelölés körül.

Hogyan jutottunk el idáig?

Erős héten van túl a magyar közélet. Az Országgyűlés július 13-án elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely több közjogi következménye mellett Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnését is kimondta. Sulyok július 18-án jelentette be, hogy bár nem ért egyet a módosítással, aláírja azt, mivel álláspontja szerint az alkotmánymódosítás tartalmával szemben nincs érdemi alkotmányos eszköze. A módosítás hatálybalépését követően, július 20-án éjfélkor megszűnt az államfői megbízatása.

A döntés nem előzmények nélküli. Magyar Péter kormányfő már beiktatási beszédében élesen bírálta a korábbi politikai rendszerhez kötődő közjogi vezetőket, és többüket lemondásra szólította fel. Sulyok Tamás mandátumának megszűnése végül nem önkéntes lemondással, hanem alkotmánymódosítás útján történt meg.

Ez a körülmény különösen nagy politikai terhet helyez a Tisza-kormányra, hiszen az államfő (ilyen módon történő) leváltása maga is vitatott közjogi lépés volt. Ha korábban mást is tervezett a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, most már az utód kiválasztásánál is legalább politikai és erkölcsi értelemben kell a lehető legszélesebb legitimációra törekednie.

Magyar Péter ezt az igényt már az első megszólalásaiban is jelezte:

A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet.

Hipergyors casting

Magyar Péter még aznap videós bejegyzésben arról beszélt, hogy nem „szivarszobákban” szeretnék megtalálni a legmegfelelőbb jelöltet. A pártoktól, közéleti szereplőktől, civilektől és magánemberektől is javaslatokat kért arra, kit és milyen értékek alapján tartanának méltónak a köztársasági elnöki tisztségre. A videó alapján úgy tűnhetett, hogy egy gyorsított, részben társadalmi javaslatokra épülő jelöltkiválasztási folyamat kezdődhet.

Ezt a folyamatot vágta át a Polgár Juditot támogató nyílt levél. A kezdeményezést Nagy Tímea mellett Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írta alá.

Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen

- írták a levélben. Hozzátették azt is, hogy diplomáciai és kulturális ismertsége révén képes lehet Magyarország külföldi megítélésének erősítésére, miközben oktatási és alapítványi munkája a jövő generációi iránti elkötelezettségét bizonyítja. Értelmezésük szerint Polgár Judit olyan személy lehetne, aki hidat képez a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő nemzedékei között.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 19. Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének

Magyar Péter néhány órán belül pozitívan reagált a javaslatra és vasárnap este bejelentette, hogy felkéri Polgár Juditot a köztársasági elnöki tisztség (ideiglenes, az új alkotmány megalkotásáig tartó) viselésére.

Ez politikailag gyors és látványos helyzetfelismerés volt: a miniszterelnök egy olyan nevet karolt fel, amely mögé nehéz azonnal pártpolitikai címkét ragasztani. Ugyanakkor éppen a gyorsaság nyitotta meg az első támadási felületet is. Azok számára, akik valódi társadalmi jelöltkeresést vártak, a folyamat könnyen tűnhetett úgy, mintha a konzultáció ígérete néhány óra alatt egyetlen jelölt támogatásába fordult volna át.

Felrobbanó kommentmező

Magyar Péter bejegyzése alatt a kommentmező szinte azonnal vitatérré alakult. A bírálók jelentős része nem Polgár Judit személyes teljesítményét vagy erkölcsi hitelességét kérdőjelezte meg, hanem azt, hogy politikai és közjogi tapasztalat nélkül alkalmas lehet-e az államfői szerepre. Sokan úgy érveltek, hogy a következő köztársasági elnöknek nemcsak szimbolikus tekintéllyel, hanem erős alkotmányos tudással és jogállami reflexekkel is rendelkeznie kellene.

A kommentekben több alternatív név is megjelent. Gyakran emlegették például Bárándy Pétert, a Medgyessy-kormány korábbi igazságügyi miniszterét (akit egyébként az Ügyvédkör is jelölt a tisztségre), Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselőt, valamint Fülöp Botondot, a kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki prókátor Facebook-oldal működtetőjét.

Külön érdekesség, hogy Fülöp Botond neve sokszor egyfajta politikai „hálaként” bukkan fel, azzal az érveléssel, hogy a kegyelmi botrány kirobbantásával közvetve hozzájárult a Tisza felemelkedéséhez is. A köztársasági elnöki tisztség betöltésénél ugyanakkor nem az érdemek viszonzásának, nem a politikai lojalitásnak és nem a korábbi szolgálatok jutalmazásának kellene elsődlegesnek lennie, hanem annak, hogy a jelölt képes-e az államfő alkotmányos szerepét pártpolitikai érdekektől függetlenül betölteni. A közjogi intézmények éppen akkor kezdenek kiüresedni, amikor a tisztségek betöltése nem az intézmény rendeltetéséből, hanem politikai adósságokból, személyes hálából vagy táborlogikából következik.

A kialakult vita láthatóan a Tisza kommunikációs terét is próbára tette. A miniszterelnök maga is reagált a kritikákra, hangsúlyozva azt, hogy a jogi végzettség nem elvárás, valamint, hogy „fel sem merülhet óellenzéki politikusok jelölése olyan pozícióba, amelynél a nemzet egységét kell megteremteni.” Később pedig egyes Tisza-szimpatizáns online felületeken is ideiglenesen korlátozták a hozzászólási lehetőségeket.

Milyen jelölt Polgár Judit?

Magyar Péter kommunikációs értelemben gyors és erős lépést tett azzal, hogy a Polgár Juditra vonatkozó felvetésre szinte azonnal pozitívan reagált. Ez különösen nehéz helyzetbe hozhatja azokat a politikai szereplőket, akik rendszeresen hivatkoznak a nemzetközileg elismert magyar teljesítményekre: Nobel-díjasokra, világszinten sikeres sportolókra, tudósokra, művészekre és szakemberekre.

Jól látható ez Orbán Balázs első reakciójából is, aki nem Polgár Judit személyes alkalmasságát, szakmai múltját vagy közéleti tekintélyét támadta, hanem a megválasztás közjogi alapját kérdőjelezte meg. Értelmezése szerint nem az a döntő probléma, hogy milyen háttere, tudása vagy végzettsége van a jelöltnek, hanem az, hogy a megválasztása közjogilag vitatható lenne, ezért későbbi döntései is támadhatóvá válhatnának.

A reakció közvetve azt is jelzi, hogy Polgár Judit személye nehezen támadható, még az ellenoldal számára sem magától értetődő a karakteralapú vagy szakmai támadás. Nem aktív pártpolitikai szereplő, közéleti megítélése alapvetően kedvező, nemzetközi elismertsége pedig nem pusztán udvariassági fordulat. A sakktörténet egyik legfontosabb női alakjaként olyan területen ért el kivételes eredményeket, amelyet hagyományosan férfiak uraltak. Ráadásul ezt nem kvóta, nem politikai kinevezés és nem intézményi védelem révén érte el, hanem nyílt versenyhelyzetben, teljesítményalapon.

Még élesebbé teszi a javaslatot, ha összevetjük az eddigi egyetlen női köztársasági elnök, Novák Katalin pályájával. Novák politikai karrierje szorosan kapcsolódott a Fidesz hatalmi rendszeréhez, és államfői pozíciója mögül a kegyelmi botrány után gyorsan eltűnt a politikai védelem. Polgár Judit ezzel szemben nem pártpolitikai karrierből érkezne, hanem egy attól független, nemzetközileg is elismert életpályáról. Ezért jóval nehezebb lenne azt állítani róla, hogy pusztán egy női szereplő reprezentatív „kirakatba helyezéséről” van szó.

Ugyanakkor az is látható, hogy a jelölés a Tisza-szimpatizánsok egy részében is vitát váltott ki. A bírálók főként nem Polgár Judit emberi vagy szakmai teljesítményét, hanem közjogi felkészültségét vonták kétségbe. Magyar Péter erre azzal válaszolt, hogy a jogi végzettség nem alkotmányos feltétel, és példaként Göncz Árpádot említette.

Ez az érv annyiban pontosításra szorul, hogy Göncz Árpád rendelkezett jogi diplomával, ugyanakkor köztársasági elnökké választásakor már nem gyakorló jogászként volt ismert. Államfői szerepfelfogását sokkal inkább politikai tapasztalata, személyes tekintélye, demokratikus elkötelezettsége és a rendszerváltásban betöltött szerepe határozta meg.

Göncz példája valóban fontos, mert azt mutatja meg, hogy a köztársasági elnöki alkalmasságot nem lehet kizárólag szakmai képesítésből levezetni. Egy államfő működését legalább ennyire meghatározza, hogy milyen politikai és erkölcsi helyzetekben hogyan dönt, képes-e önálló álláspontot képviselni, és él-e a rendelkezésére álló közjogi eszközökkel akkor is, ha ez konfliktust okoz az aktuális kormánytöbbséggel.

Polgár Judit esetében éppen ez az önálló legitimáció lehet a legnagyobb erőforrás. Tekintélyének jelentős része nem a Tiszától származna, hanem attól függetlenül is létezne. Ha később bármilyen okból konfliktus alakulna ki közte és a kormány között, társadalmi és nemzetközi elismertsége nem tűnne el automatikusan a kormányoldali támogatás esetleges meggyengülésével. Sőt, egy ilyen helyzetben akár önálló viszonyítási ponttá is válhatna.

Ez a Tisza számára komoly kettőséget hordoz. Az előnye abban rejlik, hogy egy pártpolitikán kívülről érkező, saját jogon tekintélyes államfő alkalmasabb lehet a nemzeti egység megjelenítésére, mint egy valamelyik politikai oldalhoz erősen kötődő szereplő. Kockázatos, mert ugyanebből az önállóságból következik, hogy Polgár Judit később nem feltétlenül lenne egyszerűen kezelhető politikai szereplő, ha az államfői szerepértelmezése ütközne a kormányzati akarattal.

Ebben az esetben ugyanis nem lehetne politikai következmények nélkül félretenni úgy, mint Sulyok Tamást.

Egy olyan államfő, akinek súlya elsősorban az őt jelölő politikai táborból fakad, könnyebben igazodik a kormányzati akarat változásaihoz. Polgár Judit esetében ez kevésbé lenne magától értetődő. Formális értelemben a kétharmados parlamenti többség jelentősen korlátozhatja az államfő mozgásterét, politikai értelemben azonban egy önálló tekintéllyel rendelkező köztársasági elnök később kellemetlen szereplővé is válhat a végrehajtó hatalom számára.

Magyar Péter szempontjából Polgár Judit egyik legnagyobb előnye pontosan a korábbi pártpolitikai-közéleti szerepvállalás hiánya. Személye illeszkedik ahhoz az előzetes elváráshoz, hogy a köztársasági elnök ne egy politikai tábor belső embere legyen, hanem lehetőség szerint a nemzet egységét testesítse meg. Ez leegyszerűsítve azt is jelenti, hogy olyan személyre van szükség, akit

nemcsak a Tisza szavazói, hanem legalább részben a Fidesz szavazói is képesek elfogadni.

Ebből a szempontból több, a kommentmezőkben felbukkanó alternatív jelölt eleve nehezebb helyzetből indulna. Bárándy Péter korábbi szocialista igazságügyi miniszterként, Hadházy Ákos volt ellenzéki országgyűlési képviselőként, Fülöp Botond pedig a kegyelmi ügyet kirobbantó és az Orbán-kormányokkal szemben azóta is élesen kritikus közéleti szereplőként a Fidesz-tábor jelentős része számára aligha válhatna elfogadható jelöltté. Lehetnek szakmailag vagy erkölcsileg alkalmas szereplők, de nehezen tudnák betölteni azt a szimbolikus funkciót, amelyet Magyar Péter maga is előzetes feltételként jelölt ki.

Enélkül pedig a vágyott nemzeti egység megtestesítése sem érhető el,

ha ugyanis már a jelölés pillanatában egyértelműen az egyik politikai oldalhoz kötődik, vagy egy másikat ellenez, akkor nehezen tudja hitelesen képviselni azt, hogy a pártpolitikai törésvonalak felett áll.

Ne várja tőlünk senki, hogy a Tisza szavazóinak választunk elnököt. Olyan jelöltet kell választanunk, aki az egész országot képes képviselni. Végre nem kell hétköznapi értelemben vett politikusnak lennie a köztársasági elnöknek, sőt jogásznak sem

- szögezte le hétfőn a miniszterelnök a Parlamentben.

Ez a fajta „outsider” jelleg ugyanakkor nemcsak előny, hanem kockázat is. Polgár Judit kívülről érkezne a pártpolitika és a közjogi intézményrendszer világába. Ez egyszerre jelenthet függetlenséget és hitelességet, de egyben tapasztalati hiányt is. Egy köztársasági elnöknek ugyanis nem pusztán meg kell testesítenie a nemzet egységét, hanem adott esetben őrködnie kell az államszervezet demokratikus működése felett is. Ehhez nem feltétlenül kell jogásznak lenni, de szükség van alkotmányos érzékre, erős tanácsadói háttérre, intézményi önállóságra és arra a képességre, hogy az elnök a számára kellemetlen helyzetekben is élni tudjon a jogköreivel.

Fontos az is, hogy Magyar Péter és kormánya alapvetően átmeneti felkérésben gondolkodik. A tervek szerint az új köztársasági elnök megbízatása az új alkotmány elfogadásáig tartana, vagyis jó esetben egy-két éves időszakról lenne szó.

A jelölés körüli vita másik fontos része nem Polgár Judit személyére, hanem a kiválasztás módjára vonatkozik. A miniszterelnök előzetesen szélesebb társadalmi javaslattételt ígért, ezért sokakban az a várakozás alakulhatott ki, hogy a köztársasági elnök személyéről legalább rövid, de érdemi nyilvános mérlegelés után születik döntés. Ehhez képest a Polgár Juditot támogató nyílt levél megjelenése és Magyar Péter pozitív reakciója között csak néhány óra telt el, az egész folyamat pedig egyetlen hétvége alatt lezárult. Ez kommunikációs szempontból gyors helyzetfelismerésnek tűnhetett, intézményi szempontból viszont azt az érzetet kelthette, hogy a kormányfő egy előzetesen nyitottnak látszó folyamatot rendkívül gyorsan le is zárt.

Ez egyben azt is jelzi, hogy a Tisza rendkívül kényes politikai feladatba vágta a fejszéjét. Olyan jelöltet kellene találnia, aki egyszerre elfogadható a párt saját szavazóinak, a bizonytalan választóknak, a Fidesz-tábor legalább egy részének, és közben megfelel annak az alkotmányos elvárásnak is, hogy a köztársasági elnök a nemzet egységét jelenítse meg. Ilyen jelöltet eleve nehéz találni, különösen azért, mert a Tisza-tábor sem egységes: a vitában több olyan név is felmerült, akik éppen a Fidesz-rendszerrel szembeni fellépésük miatt váltak ismertté. A Polgár Judit körüli vita ezért akár az első komolyabb töréspontként is értelmezhető a Tisza támogatói bázisán belül.

Végső soron egy köztársasági elnök későbbi működését nem lehet pusztán a nevéből, múltjából vagy szakmai végzettségéből megjósolni. Emlékezetes, hogy Török Gábor 2024 februárjában még előrelépésként értékelte Sulyok Tamás megválasztását a korábbi, erősebben pártpolitikai hátterű államfőkhöz képest. Sulyok távozásakor azonban már úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnök nem volt képes betölteni legfontosabb alkotmányos feladatát, az államszervezet demokratikus működése feletti őrködést.

Göncz Árpád nem gyakorló jogászként, hanem a rendszerváltás egyik meghatározó politikai szereplőjeként került a köztársasági elnöki székbe, és tíz év után kiemelkedően magas (80 százalék fölötti) társadalmi elfogadottsággal távozott. Sulyok Tamás ezzel szemben hosszú jogászi pálya, alkotmánybírói múlt és alkotmánybírósági elnöki tapasztalat után lett államfő, mégis erősen vitatott (20 százalékos) megítéléssel zárta mandátumát. A szakmai háttér önmagában ugyanis nem garancia sem a jó államfői működésre, sem a társadalmi elfogadottságra.

Egy köztársasági elnök megítélését a szakmai múlt, a jelölés módja és a politikai környezet egyaránt befolyásolja. A valódi működést viszont az határozza meg, hogy hivatalba lépése után

képes-e a saját tekintélyét nem az őt jelölő hatalom szolgálatába, hanem az alkotmányos rend, a demokratikus működés és a politikai közösség egészének képviseletébe állítani.

Ehhez nemcsak közjogi érzék, hanem következetes erkölcsi-morális iránytű is kell, annak felismerése, hogy az államfői tisztség legfontosabb pillanatai gyakran éppen akkor jönnek el, amikor a kényelmes politikai igazodás helyett önálló, adott esetben konfliktusos döntést kell hozni.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala