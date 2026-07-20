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Az iráni háború árnyékában érkezik a kamatdöntések hete

Portfolio
Mozgalmas hetet zártak a globális piacok: a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat átmenetileg megnyugtatta a befektetőket, ám az amerikai–iráni feszültség eszkalációja és az olajárak meredek emelkedése, valamint az AI-chiprészvények korrekciója végül kockázatkerülő hangulatot hozott. A forint is nagyot gyengült. A héten kritikus adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor a befektetőknek számos kockázat között kell navigálniuk.

Mozgalmas hetet tudhatnak maguk mögött a pénz- és tőkepiacok. Miközben a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat átmenetileg megnyugtatta a befektetőket, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újbóli eszkalációja, valamint az AI-hoz kapcsolódó chiprészvények meredek korrekciója végül ismét kockázatkerülő hangulatot teremtett.

A Hormuzi-szoros körüli katonai és kereskedelmi fennakadások miatt az olajárak jelentősen emelkedtek.

A Brent jegyzése pénteken 4,6 százalékos ugrással 88 dollár fölé került. A magasabb energiaárak ismét előtérbe helyezték az infláció újbóli gyorsulásának és a tartósan szigorú monetáris politikának a veszélyét.

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