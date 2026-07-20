Az iráni háború eleje óta nem látott szintre ugrott a gázár, miközben bőven fér még a tárolókba

Március közepe óta a legmagasabb szintre, 59,1 euró/MWh-ra emelkedett az európai gázár hétfőn. Az áremelkedés különösen rossz időpontban érkezik: bár az európai gáztárolók telítettsége meghaladja az 50 százalékot, időarányosan 2016 óta nem volt ilyen alacsony a készletszint. A téli szezonra való felkészüléshez az EU-nak fel kell gyorsítania a betárolást, miközben a Hormuzi-szoros körüli konfliktus tovább szűkíti a szabadon elérhető gázmennyiségeket.

Március közepe óta nem látott szintre emelkedett az európai gázár,

miután újra kiújultak a harcok az Egyesült Államok és Irán között.

A kontinensen irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, augusztusi jegyzésében 4,3 százalékkal emelkedett a jegyzés hétfőre, egészen 59,1 euró/MWh szintre. Az árjegyzés mindössze egy hónapja, június közepén még 40 euró körül mozgott, tehát közel 50 százalékkal emelkedett meg mindössze 30 nap alatt.

Az áremelkedés nem a legjobbkor érkezik, az európai betárolási szezon kellős közepén. Bár az európai gáztartalék július végére meghaladta a rendelkezésre álló kapacitás felét (jelenleg 53 százalék), az EU kimutatása alapján

időarányosan 2016 óta nem volt ilyen alacsonyan.

Magyarország egyébként az átlag felett van 56,5 százalékos tárolói töltöttséggel.

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A télen megcsappant készletszintek miatt a maradék betárolási időszakban nagyobb tempóra kell váltania a tagállamoknak, ha a téli szezonra ellátásbiztonsági szempontból készen akarnak állni. Ez pedig nagyobb keresletet - magasabb árakat - jelent akkor, amikor egyébként is szűkösek a szabadon elérhető gázmennyiségek a Hormuzi-szoros körüli konfliktus miatt.

Az ide évben betárolt gázmennyiség (piros) jelentősen elmarad a korábbiaktól - forrás: EU

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