Célegyenesben az év energetikai projektje, és sokat nyerhet rajta Magyarország

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Fontos állomásához ért az európai villamosenergia-piac és -rendszer egységesülési folyamata, aminek hatásai ősztől Magyarországon is érezhetővé válhatnak. Az elmúlt időszakban ugyanis érdemi előrelépések történtek az úgynevezett MARI és PICASSO platformokhoz, vagyis az egységes európai kiegyenlítőenergia-piacokhoz történő csatlakozás folyamatában. Az év energetikai projektje alapvetően alakíthatja át Magyarország villamosenergia-piacát is, közvetlenül érintve a hazai árakat, a hálózati stabilitást és a piaci szereplőket. Az októberi csatlakozástól számos közvetlen gazdasági és technikai hatás várható, többnyire pozitív előjellel.

A kiegyenlítőenergia-piacok rendkívül fontos szerepet játszanak a villamosenergia-ellátás fenntartásában, a hálózat stabilitásának megőrzésében és a változó termelésű megújuló energiaforrások integrációjában, ugyanis ezek jelentik az egyik leglényegesebb eszközt a villamosenergia-rendszer termelés és fogyasztás közötti folyamatos - és nélkülözhetetlen - egyensúlyának biztosításához.

A piac úgy működik, hogy a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságán őrködő átviteli rendszerirányító (Magyarországon a MAVIR) különféle tartalékkapacitásokat (ezekről bővebben lásd keretes írásunkat) vásárol, majd aktivál a termelés/ellátás és a fogyasztás előre nem látható eltéréseinek kezelésére.

A szabályozási tartalékok típusai



A leggyorsabban, késleltetés nélkül elérhető tartalék, az úgynevezett FCR, azaz Frequency Containment Reserve, vagyis frekvenciatartási tartalék, ami közvetlen hatással van a termelő generátorokra. A következő típus az aFRR, azaz Automatic Frequency Restoration Reserve, vagyis automatikus frekvencia-helyreállítási tartalék, melynek működéséhez 0,5-1 perces felfutás szükséges. A Magyarországon alkalmazott harmadik típusú, az úgynevezett mFRR, azaz Manual Frequency Restoration Reserve, kézi frekvencia-helyreállítási tartalék, amely a 15 percen belül igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmazza.

A MAVIR jelenleg még saját hatáskörben, önálló hazai tendereken szerzi be a szükséges tartalékkapacitásokat az erőművektől és aggregátoroktól, hogy kezelje a hirtelen fellépő hiányokat vagy többleteket, ez azonban hamarosan megváltozik.

A hazai villamosenergia-rendszer ugyanis várhatóan

2026 októberében élesben is csatlakozik az európai aFRR (PICASSO - Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) és mFRR (MARI - Manually Activated Reserves Initiative) kiegyenlítőenergia-piaci platformokhoz,

az egységes piac pedig a korábbiaknál nagyobb lehetőségeket teremt majd a hazai szereplőknek.

Ehhez az elmúlt időszakban ismét közelebb kerültünk, miután júniusban sikeresen lezajlottak a szimulációs partnertesztek és véglegesültek az éles indulás alapvető szabályozási feltételei, vagyis a felkészülés a tervezett ütemben halad - derült ki a MAVIR közleményéből.

A szimulációs partnertesztek során a szabványos akkreditációval rendelkező kiegyenlítő szabályozási szolgáltatók (BSP-k) tesztelhették az olyan core folyamatokat, mint például az ajánlatadás. Ugyanakkor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is jóváhagyta a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat kiegyenlítő szabályozási szolgáltatókra, valamint a mérlegkörfelelősökre vonatkozó, üzleti folyamati és technikai változásokat tartalmazó módosítását, ami a csatlakozás előfeltételeként biztosítja az új folyamatok és technikai követelmények szabályozási hátterét.

A MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozás alapvetően alakítja át a résztvevő országok, így Magyarország villamosenergia-piacát is, összekötve a nemzeti piacokat egy egységes, határokon átnyúló európai rendszerrel. A MAVIR Zrt. júniusi piaci fórumán elhangzottak alapján

a csatlakozás az év legfontosabb energetikai projektje, amely közvetlenül érinti a hazai árakat, a hálózati stabilitást és a piaci szereplőket.

A REKK elemzései és a nemzetközi tapasztalatok alapján a csatlakozástól számos közvetlen gazdasági és technikai hatás várható, többnyire pozitív előjellel:

A fokozott piaci verseny, illetve a külföldi, olcsóbb kiegyenlítő kapacitások elérése jelentősen csökkentheti a MAVIR rendszer szintű kiegyenlítési költségeit, ami hosszú távon a hazai fogyasztók és ipari szereplők teherviselését is mérsékelheti.

A nemzetközileg egységes határérték-alapú árazás (marginal pricing) bevezetése és az árkonvergencia hatására a résztvevő országok között a kiegyenlítőenergia-árak erőteljesen közelednek egymáshoz, ami jelentősen csökkenti az extrém ártüskék kialakulásának esélyét.

Növekvő likviditás: a határokon átnyúló kereskedelem miatt jelentősen kibővül a piaci kínálat és kereslet, ami élénkíti a versenyt a szolgáltatók között.

Növekvő ellátásbiztonság és hálózati stabilitás: mivel a rendszerirányítók hozzáférnek a partnerországok szabad kapacitásaihoz, a hálózati üzemzavarok vagy a váratlan termelés-kiesések sokkal gyorsabban és nagyobb biztonsággal kezelhetők.

A rugalmas hazai erőművek és energiatárolók előtt megnyílik az európai piac, így új (export)bevételi lehetőségekhez jutnak a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásával.

Megújulók integrációja: az időjárásfüggő energiatermelők menetrendi eltérései olcsóbban és hatékonyabban lesznek kiegyenlíthetők a diverzifikált európai portfóliónak köszönhetően.

A csatlakozás ugyanakkor új kihívások elé is állítja az aggregátorokat és menetrendezőket: a platformok által használt határérték-alapú árazás és a szigorúbb teljesítési idők megkövetelik a menetrendezés pontosítását és az informatikai rendszerek modernizálását.

A MAVIR közlése szerint a projekt több fontos előfeltétele már teljesült és az engedélyezési folyamat is jól halad; a piac jelentős része teljesítette a csatlakozás egyik legfontosabb előfeltételét, az akkreditációt. Június elejétől elindultak a szimulációs gyakorlatok, amelyekben több rendszer összekapcsolt működését vizsgálják, majd a menetrend szerint július elején elkezdődött a közel háromhónapos élesítési és átállási folyamat is.

Az európai szabványos kiegyenlítőenergia-termékek alkalmazása 2026. október 1-jétől várható, a platformokhoz való csatlakozást pedig október 6-ig tervezi meglépni a MAVIR. Először várhatóan a PICASSO-platformhoz csatlakozik Magyarország, vagyis az aFRR-szabályozási folyamatok integrálódnának az európai rendszerbe, ezt követően jönne a MARI-csatlakozás az mFRR oldalon.

Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images