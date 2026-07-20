Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya

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"Magyarország ilyen, itt lejt a pálya" – ezzel magyarázta "egy miniszter" Jelasity Radovánnak, miért nem ugyanazok a feltételek vonatkoznak minden piaci szereplőre. Az Erste-vezér szerint éppen ez az, amivel mindenképpen szakítanunk kell, ha valódi gazdasági fordulatot szeretnénk látni a választások utáni új korszakban.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Piacgazdaság vagy állami védelem?

A Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetést szervezett Magyarország választások utáni gazdasági lehetőségeiről. Bár az esemény eredetileg elsősorban az ország Európai Unióhoz fűződő viszonyára összpontosított volna, hamar világossá vált, hogy jelenleg ennél is alapvetőbb kérdés áll a középpontban: képes-e Magyarország valódi, egyenlő feltételekre épülő piaci versenyre áttérni.

Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint a költségvetés állapota és a gazdaság más látványos problémái valójában csak következmények. Az alapvető kérdés az, hogy Magyarország versenygazdaságként akar-e működni, vállalva az ezzel járó kitettséget, kockázatokat és megrázkódtatásokat, vagy ismét az állami védelem mögé húzódik vissza.

A volt jegybankelnök úgy látja, az április 12-i választás egyértelmű fordulatot hozott Magyarország európai uniós reintegrációjában, a versenypiac helyreállításáról azonban még korántsem született meg minden döntés. Az sem teljesen világos, hogy az ország elsősorban érdekei – például a mintegy tízmilliárd eurónyi uniós forrás – miatt fordult vissza Európa felé, vagy valóban ismét az európai értékközösség részeként határozza meg magát. "Érték vagy érdek?" – tette fel többször is a kérdést.

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke és az Erste Bank elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás után hirtelen szinte mindenki a piacgazdaság és a verseny híve lett, köztük olyanok is, akik az előző években az állami beavatkozások kedvezményezettjei voltak. Kérdéses azonban, hogy valóban értik-e, mit jelent a piaci verseny.

Azért még mindig várja az ember, hogy most ez egy kormányváltás, vagy pedig rendszerváltás

– fogalmazott. Szerinte még nem állt meg a "nehéz kő", a gazdaság szereplői is azt figyelik, milyen mélységű lesz a változás.

Az Erste-vezér a piacgazdasági fordulaton kívül különösen fontosnak nevezte az egyenlő versenyfeltételek visszaállítását. Felidézte, hogy korábban egy miniszter nyíltan azt mondta neki: Magyarországon lejt a pálya. "Ilyenkor mint a hadseregben, gondolom azt kell mondani, hogy parancs, értettem. (...) Aztán egye fene, nap, hónap, év, tíz év, elég sokáig lejt a pálya."

És valahogy ezt mindenki elfogadta, hogy ez így működik itt, mert ugye Magyarországon efelé lejt a pálya. Még el is magyarázták nekem, hogy Ausztriában, ott felétek lejt a pálya! Mondom, tényleg? Ezt valahogy nem vettem észre

– utalt feltehetően továbbra is a meg nem nevezett miniszter magyarázatára. Jelasity szerint most az a kérdés, létrejön-e végre "ugyanolyan pálya mindenkinek". Nemcsak az állami beavatkozások voltak azonban gyakoriak, hanem rendszeresen különbséget is tettek a piaci szereplők között.

"Magyarországon az emberek szemrebbenés nélkül elfogadnak olyan törvényeket és rendeleteket, amelyeknél nem a lóláb, hanem a ló is kilóg" – mondta. Hozzátette: minden egyes beavatkozásnál "vannak egyenlőbbek az egyenlőknél", és szerinte az ilyen gyakorlatot "Hegyeshalomtól keletre" sokkal könnyebben lehetett fenntartani, mint Nyugat-Európában. Az újságírók egy része sem merte világosan bemutatni, hogy egy-egy szabályozási változtatás mely szereplőknek hozott előnyt.

Iván Gábor, az Európai Unió Tanácsának igazgatója, az MKT Európai Uniós Szakosztályának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy hihetetlen, hogy 36 évvel az első rendszerváltozás után ismét arról kell beszélni, mi a piacgazdaság, és hogyan kellene működnie. Bár az 1990-es években létrejöttek a piacgazdasághoz szükséges intézmények, ma már nemcsak ezek helyreállítása vagy megerősítése a feladat. A verseny tiszteletét és a piaci működéshez szükséges társadalmi szemléletet is újra kell építeni.

Bod Péter Ákos szerint a szemlélet valóban formálható, de nem túl egyszerűen: a várakozások rendszerint előreszaladnak, majd beleütköznek a valóságba, amit visszacsapás követ. Bod felidézett egy, a Bokros-csomag után, 1995-ben készült nemzetközi felmérést, ami világosan megmutatta, hogy az ország mennyire csalódottá vált már addigra a piacgazdaságban. Arra a kérdésre, hogy a piac vagy a kormány határozza-e meg az árakat, az államot hasonló arányban választották nálunk, mint az ukránoknál. A szemlélet megváltoztatásához önmagában nem elég, ha az oktatásban szerepet kapnak a piacgazdasággal kapcsolatos ismeretek, reflektált egy korábbi megszólalásra.

A megélt tapasztalatnak és annak társadalmi feldolgozásának kellene megmutatnia, hogy a szabályok kiszámíthatók, a pálya nem lejt, a sikert nem büntetik utólag különadókkal, a veszteséges szereplőket pedig nem mentik meg automatikusan.

Kérdés, az új helyzetben mi történik a NER-vállalatokkal, amelyek korábban folyamatosan állami megrendelésekhez és kedvezményekhez jutottak. Egy ilyen cég "zombisodik, föléli a vagyonát, átáll, szétesik, vagy jön egy felvásárlás" – sorolta a lehetőségeket Bod. Az eredmény szerinte nem előre meghatározott: sok múlik majd a vállalat vezetésén, ahogyan az 1990-es évek bank- és vállalatkonszolidációi is rendkívül különböző eredményekre vezettek.

Sass Magdolna, az ELTE KRTK Világgazdasági Intézetének igazgatója úgy látja, Magyarországon régiós és európai összevetésben is "kevés a piac és sok az állam". A tervezett vagyonvisszaszerzési folyamatok ráadásul átmenetileg tovább növelhetik az állami tulajdont, miközben a világgazdasági válságok, a nagyhatalmi verseny és az iparpolitikák nemzetközi megerősödése szintén a nagyobb állami szerepvállalás irányába mutatnak.

Ez nem kedvez a piac térnyerésének, bár Sass szerint a külföldön tanuló és dolgozó fiatalok reményt jelenthetnek: olyan tapasztalatokkal térhetnek haza, amelyekből megtanulható, hogyan működik egy valódi piacgazdaság. A kutató szerint azt is érthetővé kellene tenni, hogy a szabályozás önmagában nem rossz: egy kiszámíthatóan szabályozott piac sokkal jobb annál, mint amikor a pálya egyes szereplők javára lejt.

Az euró nem csodaszer

Az euró bevezetésével kapcsolatban Jelasity Radován elsősorban a vállalati alkalmazkodás nehézségeire figyelmeztetett. Szerinte sok magyar vállalat pontosan nem is tudja, miből származott a nyeresége az elmúlt tíz-tizenöt évben. "Az utóbbi 10-15 évben mindenki úgy matekozott, hogy elkezdem az évet 300-ról, és akkor év végére lesz az árfolyam 320. Kezdem 320-szal, 340-nel, és aztán kicsit keresek, azt se tudom, mennyi tulajdonképpen az alapvető bizniszemből, meg picikét az árfolyamból még zsebre teszek. Hogyha ez egyszer egyik napról a másikra el fog tűnni – és el fog tűnni – akkor jön az igazi konkurencia. Szerintem ez abszolúte nem lesz egyszerű."

A vállalatoknak tehát valódi, közvetlen versenyben kellene helytállniuk, ezért Jelasity szerint minél hamarabb meg kell kezdeni a felkészítésüket.

Az áttérés jóval többet jelent a pénznem lecserélésénél: megmutathatja, mely cégek versenyképesek ténylegesen, és melyek működését tartotta fenn az árfolyam, az olcsó hitel vagy az állami segítség.

Sass Magdolna a szlovák euróbevezetés tapasztalataira hivatkozva óvatosságra intett. Szlovákiában az euróövezeti csatlakozást sokan olyan végső célnak tekintették, amelynek elérése után már nincs szükség további reformokra vagy következetes gazdaságpolitikára.

Az euró azonban nem lehet önmagát beteljesítő cél, és önmagában nem oldja meg a gazdaság strukturális problémáit. Sass nem biztos abban, hogy a magyar gazdaság négy éven belül olyan állapotba kerülhet, amelyben az euró bevezetése egyértelműen kedvező hatást vált ki.

Bod Péter Ákos ezzel szemben úgy vélte: az euró bevezetését ma már aligha lehet elkapkodni, hiszen az euróövezethez csatlakozni kívánó régiós országok közül sokan régen Magyarország elé kerültek. Ráadásul a magyar gazdaság az elmúlt húsz évben jelentősen euroizálódott. A lakosság és a vállalatok ismerik az euróban kifejezett árakat, számos ingatlan- és üzleti tranzakció pedig már most is euróalapon zajlik. Emiatt az áttérés technikailag gyorsabb lehet, mint korábban, és Bod szerint a szükséges feltételek teljesítése belátható időn, például 5 éven belül reális.

Az euróhoz vezető út egyúttal kényszerpályát is jelentene. Ha az ország egyszer hitelesen elindul rajta, nagyon nehéz visszafordulni, egy meghirdetett céldátum elhalasztása súlyos hitelességvesztéssel járna.

Ha 2031. január elsejét bejelenti a kormány, akkor azt végig kell vinni

– fogalmazott. Bod szerint ez a kényszer a választások előtti költségvetési osztogatást is korlátozná. Magyarországon hosszú időn keresztül újra és újra "megvették a polgárt": választás előtt megemelték a hiányt, utána pedig megszorítással korrigáltak. Az euróövezeti tagság mellett ezt a ciklust már nem lehetne ugyanúgy fenntartani.

Uniós pénzek: esély, de nem garancia

Sass Magdolna szerint az európai uniós pénzeket Magyarországon régóta egyfajta csodavárás övezi, a hozzájuk kapcsolódó várakozások azonban korábban sem teljesültek automatikusan. A tízmilliárd euró önmagában meggyőzően hangzik, de a növekedési hatás attól függ, milyen projektekre, milyen szerkezetben és milyen hatékonysággal használják fel.

Jelasity Radován hasonlóképpen fogalmazott:

Ennek az országnak, Magyarországnak most van egy esélye. Nincsen garancia.

Az ország mellett szól az uniós források várható beáramlása, a kormány parlamenti többsége, a bankszektor tőkeereje és likviditása, valamint az, hogy a vállalati szektor összességében nettó megtakarítóvá vált. Jelasity szerint olykor az árfolyamok és a hozamok alapján néha úgy tűnik, a külföld jobban bízik Magyarországban, mint a magyarok saját magukban.

A legnagyobb veszély ugyanakkor az, hogy a vállalatok továbbra is az állami segítség következő formájára várnak.

Várunk még egy picikét, megvárjuk az új Széchenyi X mínusz plusz 5.6-os programot, aztán adjon valamit az MFB, adjon valamit az Exim, adjon valamit a KAVOSZ.

Az elmúlt években a cégek hozzászoktak, hogy ha egy támogatott program kifutott, előbb-utóbb megérkezett a következő "dózis". Jelasity szerint nincs még egy olyan ország a régióban, ahol az állam ennyiszer, ilyen szélesen és ekkora összegekkel avatkozott volna be a gazdaság működésébe. Nem világos, hogyan lehet meggyőzni a vállalatokat arról, hogy ne az új kedvezményes hitelre vagy támogatásra várjanak, hanem saját kockázatukra kezdjenek fejleszteni.

Bod Péter Ákos ugyanakkor éppen a korábban elhalasztott beruházások miatt lát esélyt a növekedés gyorsulására. A beruházási volumen három éven keresztül csökkent, miközben a cégeknek volt pénzük, de nem fektették be. A magyar gazdaság így "lefojtott" állapotba került.

A fogyasztás eközben gyorsan nő, a GDP lényegében stagnál, ami tartósan nem fenntartható. Az exportőröket egyszerre érinti a bérköltségek emelkedése, a kedvezményes hitelek kifutása és az erősebb forint. Bod szerint az a kérdés, hogy ez a "három pofon" kijózanító és alkalmazkodásra ösztönző hatású lesz-e, vagy elkábítja a vállalatokat.

Az üzleti bizalom javulása alapján szerinte elképzelhető, hogy a cégek nem várják meg sem az uniós pénzt, sem az új támogatott hitelprogramokat. Ha az egyik vállalat beruházni kezd, versenytársai sem engedhetik meg maguknak, hogy fél évvel később lemaradjanak. Ez pozitív körfolyamatot indíthat el.

Jelasity arra figyelmeztetett, hogy az uniós pénzek önmagukban amiatt sem hoznak fordulatot, mivel rossz struktúrákba öntik őket. "Egy rossz struktúrát fölépítettünk, és valljuk be őszintén, azt építettük föl. Ebbe még pluszt beleönteni" nem vezet jó eredményre – mondta.

A kormány sok esetben csak rossz, rosszabb és legrosszabb lehetőségek közül választhat. A Paks II. beruházás vagy az autópálya-koncessziók felülvizsgálata fájdalmas és költséges lehet, de az elmúlt tizenhat évben kiépített struktúrák jelentős része Jelasity szerint nem fenntartható.

Megszülethet-e valóban az új gazdaságpolitika?

Bod Péter Ákos szerint a következő időszak egyik fő kérdése, hogy az új kormány mennyire képes és hajlandó valóban más gazdaságpolitikát folytatni.

A politikai és intézményi változások láthatók, a gazdaságpolitikai cezúra azonban még kevésbé egyértelmű.

A választás előtt a Tisza Párt azt ígérte, hogy a korábbi rendszer jó intézkedéseit megtartja, a rosszakat pedig megváltoztatja. Ez választási szempontból érthető volt, hiszen nem akarta elriasztani azokat a szavazókat, akik valamilyen kedvezmény elvesztésétől tartottak. Kormányra kerülve azonban előbb-utóbb véget kell érnie a kampányüzemmódnak.

Egyelőre főleg a korábbi kormány könnyebben korrigálható intézkedéseit változtatják meg, vagyis – Bod hasonlatával – az alacsonyan függő gyümölcsöket szedik le. A nehezebb feladatokhoz már "létrára kell mászni": hozzá kell nyúlni az örökölt gazdasági struktúrákhoz, az állami támogatások rendszeréhez, a versenyfeltételekhez és a költségvetési ösztönzőkhöz.

Az sem dőlt el, hogy az ország és a kormány érték- vagy érdekalapon fog-e dönteni. Bod a választási osztogatással kapcsolatban is kételyeit fogalmazta meg. Nem világos, hogy a választók azért utasították el a korábbi rendszert, mert megerősödött a polgári értéktudat, vagy egyszerűen azért, mert egy hosszú ideig működő politikai technika többé már nem volt hatásos.

Az európai visszaintegrálódás ugyanakkor új üzleti lehetőségeket is teremthet. Bod szerint tragikus lett volna, ha Magyarország kimarad az Európában gyorsan formálódó közös védelmi, hadiipari, beszerzési és infrastrukturális programokból.

A következő években jelentős projektek indulhatnak, amelyekben az is eldől, hogy a magyar vállalkozások csupán alvállalkozóként kapcsolódhatnak be, vagy fővállalkozóként is szerepet kaphatnak. Elvileg annak is megnyílhat az esélye, hogy magyar cégek részt vegyenek Ukrajna újjáépítésében – ezt korábban nehéz lett volna elképzelni. Ehhez azonban világosabbá kell tenni a magyar kormány álláspontját Ukrajna védelméről és támogatásáról.

A vállalati szektor számára a következő év az alkalmazkodóképesség tesztje lesz. A munkaerő drágul, az exporton elérhető árfolyamnyereség csökken, miközben a tőke költsége mérséklődhet. Ez más fejlődési pályát rajzolhat fel: a cégeknek gépesíteniük, automatizálniuk és robotizálniuk kell, ahelyett hogy olcsó munkaerőre vagy folyamatosan újratermelt állami támogatásokra építenének.

A mostani politikai és gazdasági fordulat tehát ritka lehetőséget kínálhat Magyarországnak arra, hogy közelebb kerüljön Európa magországaihoz, a felzárkózás azonban korántsem következik be magától. Hogy sikerül-e élni ezzel a lehetőséggel, azt a következő évek gazdaságpolitikai döntései, valamint a vállalatok alkalmazkodóképessége határozhatja meg.

Esély van, garancia nincs.