  • Megjelenítés
Ítéletidő csapott le az aszályos területre: jégesővel jöttek a szupercellák
Gazdaság

Ítéletidő csapott le az aszályos területre: jégesővel jöttek a szupercellák

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfő reggel a hidegfront hatalmas viharokat hozott Olaszország északi részére, a rendkívüli aszály sújtotta Pó-síkságra – közölte az Időkép.

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezett meg Olaszország északi részére, ahol az Európa egyik legnagyobb folyóját súlyos aszály érintette a napokban. A mezőgazdasági hatóságok már kongatták a vészharangokat, hogy az extrém alacsony vízállás, és a csökkenő vízhozam miatt a tengervíz egyre mélyebben áramlik be szárazföldi területekre, ez a folyóban élő kagylók számára is problémás, illetve az öntözővíz szempontjából is problémás. A helyzet hétfő reggelre átalakult: jelentős viharokkal érkezett a front,

több helyen 5-10 centis jégdarabok kísérték a felhőszakadásokat.

A délkeleti irányban haladó hidegfront az Alpok csúcsain hullámot vetett, előbb a Pó-síkságon, később aztán Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Szerbia bizonyos részeit is elérte.

A szupercellákban a feláramlási zónák miatt intenzív jégesők alakultak ki, egyes helyeken 5-6 centiméteres jégdarabok hulltak, máshol a 10 centis is előfordult. A nagy jégdarabok súlyos károkat képesek okozni, a mezőgazdasági termés mellett a lakóépületek tetőszerkezeteit és a járműveket jelentősen károsíthatja. A jelenséget erős szél és özönvízszerű esőzés kísérte több területen.

Még több Gazdaság

Polgár Judit döntött: nem vállalja

Különös jelenség a legnagyobb tavunknál: valami „átugrotta” a Balatont

Több tucat fürdőzőt kellett kimenteni a viharos időben a Balatonból: volt, aki 4 kilométerre sodródott a parttól a matracával

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos ítéletidő a magyarok népszerű nyaralóhelyén: víztölcsér tarolt le egy kempinget, többen megsérültek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Valósággal összeomlott a világ egyik legfontosabb autópiaca
Az ellenzék tehetetlen Magyar Péter köztársaságielnök-jelöltjével szemben, a saját tábort viszont megosztja Polgár Judit személye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility