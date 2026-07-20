Ítéletidő csapott le az aszályos területre: jégesővel jöttek a szupercellák

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezett meg Olaszország északi részére, ahol az Európa egyik legnagyobb folyóját súlyos aszály érintette a napokban. A mezőgazdasági hatóságok már kongatták a vészharangokat, hogy az extrém alacsony vízállás, és a csökkenő vízhozam miatt a tengervíz egyre mélyebben áramlik be szárazföldi területekre, ez a folyóban élő kagylók számára is problémás, illetve az öntözővíz szempontjából is problémás. A helyzet hétfő reggelre átalakult: jelentős viharokkal érkezett a front,

több helyen 5-10 centis jégdarabok kísérték a felhőszakadásokat.

A délkeleti irányban haladó hidegfront az Alpok csúcsain hullámot vetett, előbb a Pó-síkságon, később aztán Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Szerbia bizonyos részeit is elérte.

A szupercellákban a feláramlási zónák miatt intenzív jégesők alakultak ki, egyes helyeken 5-6 centiméteres jégdarabok hulltak, máshol a 10 centis is előfordult. A nagy jégdarabok súlyos károkat képesek okozni, a mezőgazdasági termés mellett a lakóépületek tetőszerkezeteit és a járműveket jelentősen károsíthatja. A jelenséget erős szél és özönvízszerű esőzés kísérte több területen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio