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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul holnap.

A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet.

A mai napon érvényes országos átlagárak (2026.07.20-án):

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
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Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!

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