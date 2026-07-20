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Kamatcsökkentéssel kacérkodik a lengyel jegybank
Gazdaság

Kamatcsökkentéssel kacérkodik a lengyel jegybank

Portfolio
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A Lengyel Nemzeti Bank júliusi előrejelzései egy újabb kamatcsökkentés lehetőségére utalnak, amelyre várhatóan 2026-ban kerülhet sor. Erről Gabriela Masłowska, a jegybank monetáris döntéshozója beszélt a PAP lengyel állami hírügynökségnek hétfőn adott interjújában.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Bár a lengyel jegybank júliusban változatlanul, 3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, Adam Glapiński elnök jelezte, hogy a nyári időszakot követően

25 bázispontos kamatcsökkentésre tehet javaslatot.

Masłowska kifejtette, hogy a jegybank júliusi prognózisa leginkább egy újabb kamatvágás irányába mutat, amelyre a jelenlegi kilátások alapján 2026-ban kerülhet sor. Hozzátette, hogy amennyiben a gazdasági körülmények nem változnak, nagy valószínűséggel csupán egyetlen ilyen lépésre lehet számítani.

A júliusi előrejelzés alapján az infláció a korábbi várakozásoknál némileg magasabb pályán alakul a közel-keleti konfliktus okozta kínálati sokk miatt, ám a pénzromlás üteme továbbra is a jegybanki célsávon belül marad. A korábbi, márciusi prognózis még nem kalkulált a közel-keleti fegyveres konfliktus gazdasági következményeivel.

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Forrás: Reuters

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