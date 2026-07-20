Kármán András elárulta, min dolgoznak épp

Az előző hét két legfontosabb eseménye az volt, hogy az Országgyűlés megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnök pedig alá is írta azt, aminek következtében megszűnt a megbízatása. Az Országgyűlésnek 30 napja van – az új Alkotmány megalkotásáig ideiglenes – köztársasági elnököt választani – olvasható Kármán posztjában.
Javaslatot tettünk arra is az elmúlt napokban, hogy szigorodjanak a költségvetés tervezésének szabályai, valamint egyszerűsödjön és ésszerűbbé váljon a hazai adórendszer – teszi hozzá a miniszter. A hét közepén benyújtották azt a javaslatot, hogy minden év augusztus 31-éig nyilvánosságra kelljen hozni a költségvetési tervezés részletes ütemezését, a következő évi büdzsé tervezetét pedig kizárólag október 1-31. között lehet benyújtani a parlamentnek.
Pénteken pedig a kormány javaslatot nyújott be a kisadók felszámolása, a NER-es vállalkozások kiváltságainak megszüntetése, és az EU-s források hazahozatala érdekében. Eltöröljük – a teljesen felesleges és abszurd – ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót, a települési adókat. Kivezetjük a szén-dioxid kvótaadót és a szén-dioxid tranzakciós díjat is, valamint változtatunk a bizalmi vagyonkezelők adóztatásán is: bezárjuk a kiskapukat – ismerteti a pénzügyminiszter.
A fentieken túl a kormány nyílt pályázatot írt ki a NAV-elnöki pozíciójára. Pályázni július 31-ig lehet, azokat augusztus végéig fogják elbírálni.
Mindemellett
a héten tovább dolgozunk a 2026-os költségvetésen: megígértük, hogy a valós helyzethez igazítva módosításokat nyújtunk be augusztus végéig. A 2027-es büdzsét pedig októberben fogjuk bemutatni az Országgyűlésnek.
Címlapkép forrása: Portfolio
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