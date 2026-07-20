  • Megjelenítés
Kemény lépésre szánta el magát Donald Trump: Kanadának csap oda büntetővámmal
Gazdaság

Kemény lépésre szánta el magát Donald Trump: Kanadának csap oda büntetővámmal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok 50 százalékos büntetővámmal sújt bizonyos kanadai importtermékeket, amellyel a Fehér Ház szerint az amerikai kereskedelmet érő hátrányos megkülönböztetést kívánják ellensúlyozni.

A washingtoni adminisztráció hivatalos indoklása alapján az intézkedés elsősorban a gépjárműkereskedelmet érintő kedvezőtlen kanadai szabályozást hivatott kompenzálni.

A Fehér Ház az autóipari intézkedések mellett a szeszesitalok piacán tapasztalt állítólagos diszkriminációval is indokolja a védővámok bevezetését - tudósít a Reuters hírügynökség.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Saul Loeb

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hozzányúltak a lakossági állampapírok kamataihoz – Itt a befektetők reakciója
Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility