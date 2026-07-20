Kimondta Török Gábor: ez a Tisza-kormány első kudarca

Török Gábor politikai elemző szerint az, hogy Polgár Judit visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra, Magyar Péter kormányának „első kudarca”.

Török Gábor Polgár Judit hivatalos oldaláról a sakknagymester bejegyzését osztotta meg arról, hogy nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra.

Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca. Volt egy terv, beleállt a miniszterelnök, ma egyhangúlag támogatta a frakció, de füstbe ment

– írta Török Gábor.

Az elemző szerint „jó lenne látni”, hogy végül közös megegyezés történt, vagy a jelölt maga döntött,

de ez a lényegen nem változtat.

Polgár Juditot Sulyok Tamás várható távozása után a közélet és a kultúra ismert neveiből álló csoport javasolta köztársasági elnöknek. Bár Magyar Péter miniszterelnök szombat este azt mondta, javaslatokat vár az új államfő személyére, vasárnap este már belengette Polgár Judit jelölését, hétfőn pedig kiderült, hogy a Tisza Párt frakciója is őt támogatja. Magyar Péter eljárása a Tisza Párt híveinek egy jó részében is visszatetszést keltett.

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