Különös jelenség a legnagyobb tavunknál: valami „átugrotta” a Balatont

Az interpolált radarképen jól látható, hogy a zivatarlánc egyszer csak megtorpan, legyengül a Balatonnál, majd a déli parton ismét felerősödik.

A háttérben a Bakony és a Balaton együttes hatása lehetett: a hegyen átbukó hidegfronton nem volt elegendő nedvesség ahhoz, hogy ellensúlyozza a déli oldalon a főnös jellegű kiszáradást. A Balaton a hidegebb vízfelületével ugyancsak hozzájárulhatott a légköri konvekció tó feletti legyengüléséhez

– írta a HungaroMet.

Hozzátették, a viharos szél frontja – átjutva a túlsó part fölé – részben a Balatonból is felvett nedvesség felhasználásával ismét zivatarokat torlasztott fel.

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