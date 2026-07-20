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Különös jelenség a legnagyobb tavunknál: valami „átugrotta” a Balatont
Gazdaság

Különös jelenség a legnagyobb tavunknál: valami „átugrotta” a Balatont

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A vasárnap délután érkezett hidegfront mentén kialakult zivatarok a Balatonhoz érve legyengültek, majd a túlsó oldalon ismét megjelentek, vagyis a zivatarlánc mintegy „átugrotta” a Balatont – írja honlapján a HungaroMet.

Az interpolált radarképen jól látható, hogy a zivatarlánc egyszer csak megtorpan, legyengül a Balatonnál, majd a déli parton ismét felerősödik.

A háttérben a Bakony és a Balaton együttes hatása lehetett: a hegyen átbukó hidegfronton nem volt elegendő nedvesség ahhoz, hogy ellensúlyozza a déli oldalon a főnös jellegű kiszáradást. A Balaton a hidegebb vízfelületével ugyancsak hozzájárulhatott a légköri konvekció tó feletti legyengüléséhez

– írta a HungaroMet.

Hozzátették, a viharos szél frontja – átjutva a túlsó part fölé – részben a Balatonból is felvett nedvesség felhasználásával ismét zivatarokat torlasztott fel.

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