Magyar Péter felvázolta a magyar érdek hat feltételét a parlamentben

Két hét híján 36 évvel ezelőtt választotta köztársasági elnökké az Országgyűlés Göncz Árpádot. A közvélemény nagyobb része akkoriban Pozsgai Imrét szerette volna államfőként látni. Az elmúlt 36 évben hét köztársasági elnöke volt Magyarországnak, valamennyian politikai paktumok és alkuk eredményeként kerültek székükbe.

A célunk, hogy ősszel elkezdjük Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását. A folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés az adott keretek között, de semmiképp sem az elmúlt 36 évben megszokott módon. esélyt kaptunk, hogy most először a pártokon felül álló és pártpolitikai érdekeket félretevő jelöltet válasszunk, ez történelmi lehetőség, amivel bűn lenne nem élni.

Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a köztársaságok képviselje!

- szólított fel Magyar Péter. Hozzáteszi, hogy ebben a folyamatban biztos lesznek viták, nem sikerül majd olyan jelöltet találni, aki mindenki számára megfelelő. A miniszterelnök szerint meg kell becsülnünk ezeket a vitákat, dilemmákat, mivel három hónapja kevesen gondolták, hogy ilyen gondokkal nézünk majd szembe.