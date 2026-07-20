Magyar Péter felvázolta a magyar érdek hat feltételét a parlamentben

Összefoglalva: itt a magyar érdek hat alappillére
Hétfői beszédében Magyar Péter előbb a magyar érdek hat feltételét vázolta fel, melyekben szerinte a pártpolitikát alá kell rendelni a nemzeti érdeknek:
- Működő és tisztességes állam
- Erős, tisztességes és fenntartható gazdaság
- Tudás, tehetség
- Biztoságos, emberhez méltó mindennapi élet
- Biztonság és kiszámítható nemzeti érdek
- Nemzeti egység
A fenti jelszavak felvázolása után az aktuális köztársasági elnök-választásról beszélt a kormányfő, aki szerint fontos, hogy az új államfő ne politikus legyen, hanem a magyar nemzet egységét testesítse meg.
Milyen legyen a következő elnök?
A köztársasági elnöknek olyan embernek kell lennie, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett, pont
- hangsúlyozza Magyar Péter.
A következő köztársasági elnökre nehezedő teher nem könnyű, azt kérjük tőle, hogy átmeneti időre vállalja el ezt a nehéz, de szép feladatot. Olyan államfőre van szükségünk, aki szereti ezt a hazát, képes higgadtan értékelni, meghallgatja az eltérő véleményeket és tudja, hogy a döntéseinek súlya van - teszi hozzá a kormányfő.
Nem politikus kell elnöknek
Ne várja tőlünk senki, hogy a Tisza szavazóinak választunk elnököt. Olyan jelöltet kell választanunk, aki az egész országot képes képviselni. Végre nem kell hétköznapi értelemben vett politikusnak lennie a köztársasági elnöknek, sőt jogásznak sem - szögezi le a miniszterelnök.
Köztársasági elnök választása
Két hét híján 36 évvel ezelőtt választotta köztársasági elnökké az Országgyűlés Göncz Árpádot. A közvélemény nagyobb része akkoriban Pozsgai Imrét szerette volna államfőként látni. Az elmúlt 36 évben hét köztársasági elnöke volt Magyarországnak, valamennyian politikai paktumok és alkuk eredményeként kerültek székükbe.
A célunk, hogy ősszel elkezdjük Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását. A folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés az adott keretek között, de semmiképp sem az elmúlt 36 évben megszokott módon. esélyt kaptunk, hogy most először a pártokon felül álló és pártpolitikai érdekeket félretevő jelöltet válasszunk, ez történelmi lehetőség, amivel bűn lenne nem élni.
Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a köztársaságok képviselje!
- szólított fel Magyar Péter. Hozzáteszi, hogy ebben a folyamatban biztos lesznek viták, nem sikerül majd olyan jelöltet találni, aki mindenki számára megfelelő. A miniszterelnök szerint meg kell becsülnünk ezeket a vitákat, dilemmákat, mivel három hónapja kevesen gondolták, hogy ilyen gondokkal nézünk majd szembe.
Nemzeti érdek a pártpolitikai érdek felett
A magyar érdek ötödik eleme a biztonság és a kiszámítható nemzeti érdek. Ide tartozik a határon túli magyarok biztonsága, nyelvi jogai, szülőhelyükőn való boldogulása. A hatodik, utolsó feltétel pedig a nemzeti egység, melynek lényege a kölcsönös tisztelet, a közös alkotmányos keretek, a másik magyar ember véleményének elfogadása és tiszteletben tartása. Ehhez mindannyiunknak önmérsékletre van szüksége, mert a közös ügyeket nem lehet csak a saját táborunk győzelmeként kezelni - mondja Magyar Péter.
A miniszterelnök arra kéri a képviselőket, hogy a fenti hat kulcsfontosságú kérdésben a pártpolitikai érdeket rendeljék alá a nemzeti érdekeknek.
Tudás és mindennapi élet
A magyar érdek harmadik eleme a tudás, a tehetség útját nem zárhatják el társadalmi különbségek, előítéletek vagy éppen politikai kapcsolatok. Az iskolakezdési támogatás pont azt szolgálja, hogy a gyermekek egyenlő feltételekkel futhassanak neki a tanévnek, ennél persze többre van szükség.
A magyar érdek negyedik feltétele a biztonságos, emberhez méltó mindennapi élet, az Orbán-kormány ezen a téren is romokat hagyott maga után - szögezi le a kormányfő, majd hosszan sorolja, melyik területeken kell rendet tenniük. Óriási, emberfeletti munka lesz mindennek a rendbe tétele, és nem is fog egyik napról a másikra menni - figyelmeztet.
Megvizsgálják Szijjártó döntéseit
A következő időszak döntései évtizedekre meghatározzák a települések életét, ezért minden beruházás esetében alapos tanulmányokra, a helyi érdekek figyelembe vételére van szükség.
Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését és tárgyalását, melyek a BYD Magyarországnak nyújtott állami támogatásokra vonatkoztak
- hangsúlyozza Magyar Péter a volt külügyminiszter új szerepvállalása kapcsán.
Erős, tisztességes és fenntartható gazdaság
A magyar érdek második feltétele az erős, tisztességes és fenntartható gazdaság, Magyarország örömmel fogad minden beruházót, mely a magyar érdeket szolgálja, a dolgozók tisztességesen keresnek, a települések fejlődnek, a vállalkozók megrendeléseket kapnak és nem a természet fizeti meg ennek árát.
A magyar kkv-knak ugyanilyen figyelem jár, olyan gazdaságpolitikára van szükség, mely támogatja a családi vállalkozásokat, ösztönzi az innovációt és lehetővé teszi, hogy a magyar fiatalok itthon is boldoguljanak, erről szólnak a múlt héten benyújtott adójavaslataink - mondja a kormányfő.
Ma is történelmi pillanatban vagyunk
Ma ismét ilyen történelmi pillanatban vagyunk, mert egy hosszú, dicstelen korszak lezárult és rajtunk múlik, milyen országot építünk helyette
- mondja a miniszterelnök.
Az Orbán-kormány ránk hagyott öröksége súlyos: történelmi mértékű költségvetési hiány, szétzilált közszolgáltatások, egymás ellen fordított társadalmi csoportok. A magyar érdek első feltétele a működő és tisztességes állam, olyan intézményekre van szükség, melyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok jogait védik, ezért módosítottuk az Alaptörvényt - mondja Magyar.
Történelmi példák
Legnagyobb eredményeink a történelem során mindig akkor születtek, amikor a nagyjaink megtalálták a közös nevezőt - mondja a kormányfő. Magyar Péter a reformkor történelmi eredményeit sorolja, melyek a viták ellenére konszenzussal születtek meg, majd az 1956-os forradalmat hozza fel példaként a nemzeti összefogásra. A közelmúltból pedig Magyarország uniós- és NATO-csatlakozását említi meg hasonló eseményként.
A valódi magyar érdek
Ez lesz Magyar Péter felszólalásának címe, melyet most kezd.
Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
Hétfőn és kedden újabb rendkívüli plenáris ülést tart az Országgyűlés,
mindkét napirend Magyar Péter felszólalásával kezdődik.
A héten a parlament többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, illetve a 2026-os parlament módosításáról tárgyal, így a kormányfői beszédben is szóba kerülhetnek gazdaságilag releváns kérdések.
A legaktuálisabb téma persze most a köztársasági elnöki poszt betöltése azt követően, hogy az Alaptörvény módosítása miatt Sulyok Tamás mandátuma lejárt. Az Országgyűlésnek most 30 napja van, hogy új államfőt válasszon, a lehetséges jelölés folyamatáról is beszélhet a miniszterelnök.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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