Magyar Péter: már legalább 10 „komolyan vehető” államfőjelöltre van javaslat

Magyar Péter miniszterelnök egy posztjához írt kommentben elárulta, már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”.

A Polgár Judit jelölése körüli vitákra reagálva Facebook-bejegyzésében Magyar Péter azt írta, a Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek javaslatokat az új államfő személyére vonatkozóan, ahogy szerinte azt is elmondták, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg.

Egy a poszthoz fűzött kommentben a miniszterelnök azt is pontosította, hogy nem társadalmi konzultációt kezdeményeztek, hanem névjavaslatokat vártak.

Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat. Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a TISZA frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény

– írta Magyar Péter.

Mint ismert, Sulyok Tamás leköszönt köztársasági elnök szombaton írta alá a 17. alkotmánymódosítást, amely alapján hétfőtől megszűnt az államfői tisztsége. Magyar Péter ezt követően bejelentette, javaslatokat várnak az új államfő személyére vonatkozóan.

Ugyanakkor vasárnap este már arról írt, hogy a több ismert kulturális és közéleti szereplő által ajánlott Polgár Judit sakkozó meg tudná testesíteni a nemzet egységét, ezért hétfőn találkozik vele.

A miniszterelnök bejelentése a Tisza Párt hívei között is megütközést keltett, hiszen alig egy nap telt el Sulyok Tamás és Magyar Péter bejelentése között, és ezzel sokak számára megkérdőjeleződött a kormány szándéka, hogy kikérjék a nép véleményét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert