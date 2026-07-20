Magyar Péter reagált Polgár Judit döntésére

Magyar Péter miniszerelnök kommentben reagált Polgár Judit döntésére, hogy visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki posztra.

Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!

– írta Magyar Péter Polgár Judit posztjához, amelyben a sakknagymester azt írta, nem érez elég erőt magához, hogy elvállalja az államfői posztot.

Bódis Kriszta tiszás parlamenti képviselő és kormánybiztos külön Facebook-posztban reagált Polgár Judit döntésére.

Polgár Judit kiváló köztársasági elnök lett volna, és ezt nemcsak én gondoltam így, hanem a TISZA-frakció is, és sokan, akik jelölték, ajánlották. Köszönjük Judit, hogy megfontoltad, és nagyon sajnálom, de értem a döntésed

– írta Bódis Kriszta.

A parlamenti ellenzék is reagált Polgár Judit bejelentésére. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint a sakknagymester döntése „Magyar Péter első látványos kudarca”. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint Polgár Judit „az egyetlen jó döntést hozta”, a kialakult „méltatlan helyzetért” pedig szerinte Magyar Pétert terheli a felelősség.

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