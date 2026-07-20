Most kiderül, tartja-e a szavát az MNB – Ez a döntés a forint sorsára is hatással lehet

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Látszólag eseménytelen kamatdöntésre készülhetünk kedden, hiszen Varga Mihály jegybankelnök már egy hónappal ezelőtt előrevetítette, hogy a következő két ülésen egyaránt 25 bázispontos vágás jöhet. Vagyis, ha hiszünk az MNB kommunikációjának, akkor most 5,75%-ra csökken az alapkamat. A júniusi ülés óta ugyan kiújult a háború a Közel-Keleten, ez azonban a szakemberek szerint legfeljebb a Monetáris Tanács üzeneteiben jelenhet meg.

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Júniusban mindenkit meglepett az MNB

Hosszú hónapok óvatos és türelmes monetáris politikája után a júniusi ülésen ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ami megfelelt a várakozásoknak. Azzal viszont szinte mindenkit meglepett a jegybank, hogy a vártnál sokkal mélyebbre – a márciusi 3,8%-ról 1,8%-ra – vágta idei inflációs előrejelzését, illetve a döntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály a korábbinál sokkal nyíltabban beszélt a kilátásokról.

Az MNB elnöke azt mondta, hogy egy „mini kamatcsökkentési ciklusba” kezdtek, ami a következő két, júliusi és augusztusi ülésen egyaránt 25 bázispontos vágást jelenthet. Ezzel az alapkamat már szeptemberre elérhetné a korábban csak az év végére várt 5,5%-ot.

Ha hiszünk a jegybankelnöknek, akkor most le is zárhatnánk ezt a cikket, hiszen gyakorlatilag borítékolható a 25 bázispontos kamatcsökkentés 5,75%-ra. Érdemes azonban megvizsgálni, hogyan alakultak át a középtávú kamatvárakozások, illetve mit gondolnak az elemzők a forint kilátásairól.

Az nem meglepő, hogy a Portfolio által megkérdezett szakemberek mindegyike újabb kamatcsökkentésre számít kedden. Az év végi előrejelzések pedig 3,75-5,5% között szóródnak.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. júl. 2026. dec. 2027. dec. Aradványi P. - Varga Z. Equilor 5,75 5,25 4,50 Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 5,75 5,50 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 5,75 5,00 4,50 Eppich Győző OTP Bank 5,75 5,00 4,25 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 5,75 5,50 5,00 Kiss Péter Amundi 5,75 5,50 4,00 Nagy János Erste Bank 5,75 5,00 4,50 Palócz Éva Kopint-Tárki 5,75 4,75 3,75 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 5,75 5,00 4,50 Török Zoltán Raiffeisan Bank 5,75 5,00 4,00 Virovácz Péter ING Bank 5,75 5,00 4,75 konszenzus (medián) 5,75 5,00 4,50 Forrás: Portfolio

Ha az elmúlt egy hónap fejleményeit vizsgáljuk, akkor a júniusi infláció megint kellemes meglepetést okozott, hiszen a várt minimális emelkedés helyett a korábbi 1,8%-os áremelkedési ütem 1,7%-ra csökkent. Vagyis az inflációs nyomás továbbra is kiemelkedően alacsony a gazdaságban a korábbi évekhez viszonyítva, ami lehetővé teszi a kamat csökkentését.

Az viszont óvatosságra intheti az MNB-t, hogy kiújult a háború a Közel-Keleten, az elmúlt napokban Amerika megint iráni célpontokat támadott, amire válaszul a Hormuzi-szoros forgalmát igyekezett feltartani a másik fél. A korábbi tűzszünet összedőlése egyelőre nem hozott a tavaszihoz hasonló ugrást az olaj világpiacán, de mindenképp növeli a bizonytalanságot.

Nagy meglepetés lenne, ha az MNB nem csökkentené a tovább az alapkamatot júliusban – emelte ki Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője hozzátette, hogy a legutóbb meghozott döntés persze még kedvezőbb körülmények között született, hiszen akkor a közel-keleti konfliktus enyhülni látszott, a felek tárgyalásokat folytattak és a Hormuzi-szoros megnyitása is megtörtént.

A hosszabb távú kilátásokat tekintve egyelőre tartjuk, hogy a nyári időszakot követően néhány hónapnyi kivárás következhet, így az idei év végére az 5,5%-os alapkamat megmaradhat, majd 2027-ben 5%-ra csökkenhet az irányadó ráta – tette hozzá Árokszállási. Szerinte ennél alacsonyabb kamatpályára csak akkor van esély, ha a közel-keleti helyzet tartósan stabilizálódni tudna, és a költségvetési hiánycsökkentésre vonatkozó pálya (amit ősszel hozhat nyilvánosságra a kormány) megerősíti a befektetők bizalmát az euróbevezetés belátható időn belüli elérhetőségét illetően.

Nem lehet kizárni, hogy a közleményben az előzőnél valamivel óvatosabb hangvételt ütnek meg a döntéshozók a közel-keleti feszültségek miatt – hangsúlyozta Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

A KSH júniusra vonatkozó inflációs adata pozitív meglepetés volt az elemzők többsége számára, ezzel együtt megfelelt az MNB legutóbbi ismert projekciójának, azaz nem ad okot extra lazaságra – véli Nagy János, az Erste Bank szakembere. Szerinte az ülést követő sajtótájékoztató érdekessége lehet, hogy miként kommentálja a jegybank a kormány által eddig előirányzott költségvetési pályát.

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Összességében tehát az alacsony infláció, a továbbra is inkább erős forint, illetve az ország kockázati megítélésének javulása, aminek fontos eleme az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszik az előre bejelentett kamatcsökkentést, ennek egyelőre nem akadálya az iráni háború kiújulása – foglalta össze Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.

Jelenleg nem az a kérdés, hogy lesz-e kamatvágás júliusban, hanem az, hogy a „mini” ciklusból végül „midi” vagy akár „maxi” ciklus lesz-e

- véli Virovácz Péter.

Az ING Bank elemzője kiemelte, hogy a jegybank által várt inflációs gyorsulás elmaradt, így az infláció jelenleg nem akadálya, hanem támogatója a további kamatvágásoknak. A másik fontos szempont a piaci stabilitás. Bár az euró-forint árfolyam visszatért a 350–360-as sáv felső részébe, a forint egyelőre meglepően ellenállónak bizonyul. Szerinte a kommunikációban várhatóan már a szeptemberi ülés kerül előtérbe. Ha a külső környezet nem romlik jelentősen, és a hazai kockázati megítélés is kedvező marad, akkor az MNB nyitva hagyhatja az ajtót a további lazítás előtt.

350 alatt már nem lehet sok tere a forintnak

A kamat csökkentése negatívan érintheti a forintot is, ugyanakkor a jelenlegi alacsony inflációs pálya mellett nincs veszélyben a pozitív reálkamat, így a befektetők többsége minden bizonnyal szemet huny majd a jegybank döntései felett.

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Viszont az elemzők szerint az utóbbi hetekben látott szintről már nincs jelentős tér a forint további erősödésére,

a legmerészebb előrejelzés is 340-es árfolyamot jelez a következő egy évre.

Felfelé az elemzők többsége úgy gondolja, hogy a 360-370-es szint jelentheti a csúcsot az árfolyamban, vagyis az elmúlt napok gyengélkedése is valószínűleg hamarosan véget ér majd, és visszatér a magyar deviza korábbi sávjába.

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Regős Gábor szerint azért sem kell félteni a forintot, mert nemzetközi összevetésben a 6%-os magyar kamat még mindig magasnak számít. Ehhez mérhető alapkamattal csak Románia rendelkezik, miközben ott az infláció jelentős, 10,4 százalék és a politikai bizonytalanság is kiemelkedő. Csehországban az alapkamat 3,75 százalék (júniusban emeltek erre a szintre), miközben az infláció mindössze 1,5 százalék. Ugyanekkora a lengyel alapkamat is, 2,5 százalékos infláció mellett.

A közel-keleti konfliktus kiújulása megviselte a forintot az erős pozícionáltság okán, azonban a Tanács valószínűleg nem fogja döntő faktorként értékelni ezt – emelte ki Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.

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