Nem változott a kínai alapkamat

A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az ötéves kamat rátáján hétfőn, idei hetedik kamatdöntő ülésén, így a kamatok rekordalacsony szinten maradtak.

A jegybank döntése értelmében

az egyéves hitelek referenciakamata (Loan Prime Rate/LPR) 3 százalék, az ötéves lejáratú hiteleké pedig 3,5 százalék maradt.

A lépés a közel-keleti konfliktus következményeivel kapcsolatos óvatosságot tükrözte, miközben a második negyedévi GDP-növekedés 2022 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb szintre esett vissza, bár az exportot továbbra is támogatta a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet.

A fogyasztói és termelői árakra nehezedő nyomás továbbra is fennáll a magasabb energiaárak és az ellátási láncok közel-keleti konfliktussal összefüggő zavarai miatt. Eközben a jüanban nyújtott hitelek emelkedtek júniusban májushoz viszonyítva, bár a növekedés mérsékeltebb volt, mint tavaly júniusban.

Az ingatlanárak júniusban tovább csökkentek, ami az ingatlanszektor tartós gyengeségét tükrözi. Tavaly májusban az egyéves hitelek referenciakamatát 3,1 százalékról a jelenleg is érvényes 3 százalékra, az ötéves lejáratú hitelekét pedig 3,6 százalékról 3,5 százalékra vitte le a kínai központi bank a gazdaság élénkítése céljából. Előtte mindkét kamat fél éve volt változatlan.

Az LPR 2019 augusztusában lett az új benchmark a kínai központi bank kamatreformja után. 2020-tól a jegybank megköveteli a bankoktól, hogy az új hitelek kamatainak meghatározásakor az LPR-t vegyék alapul. Az ötéves kamatláb közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitelek költségét, az éves kamatláb pedig az összes többi hitelét.

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