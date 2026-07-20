A valódi magyar érdek
Ez lesz Magyar Péter felszólalásának címe, melyet most kezd.
Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
Hétfőn és kedden újabb rendkívüli plenáris ülést tart az Országgyűlés,
mindkét napirend Magyar Péter felszólalásával kezdődik.
A héten a parlament többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, illetve a 2026-os parlament módosításáról tárgyal, így a kormányfői beszédben is szóba kerülhetnek gazdaságilag releváns kérdések.
A legaktuálisabb téma persze most a köztársasági elnöki poszt betöltése azt követően, hogy az Alaptörvény módosítása miatt Sulyok Tamás mandátuma lejárt. Az Országgyűlésnek most 30 napja van, hogy új államfőt válasszon, a lehetséges jelölés folyamatáról is beszélhet a miniszterelnök.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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