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Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
Gazdaság

Perceken belül élőben beszél Magyar Péter

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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfő délután a parlament ülése. A kormányfő egy sor aktuális témát szóba hozhat a köztársasági elnök választásától kezdve a hétvégén benyújtott adócsomagig, vagy a 2026-os költségvetés módosításáig, melyről a napokban tárgyalnak a képviselők.
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A valódi magyar érdek

Ez lesz Magyar Péter felszólalásának címe, melyet most kezd.

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Perceken belül élőben beszél Magyar Péter

Hétfőn és kedden újabb rendkívüli plenáris ülést tart az Országgyűlés,

mindkét napirend Magyar Péter felszólalásával kezdődik.

A héten a parlament többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, illetve a 2026-os parlament módosításáról tárgyal, így a kormányfői beszédben is szóba kerülhetnek gazdaságilag releváns kérdések.

A legaktuálisabb téma persze most a köztársasági elnöki poszt betöltése azt követően, hogy az Alaptörvény módosítása miatt Sulyok Tamás mandátuma lejárt. Az Országgyűlésnek most 30 napja van, hogy új államfőt válasszon, a lehetséges jelölés folyamatáról is beszélhet a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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