Perceken belül élőben beszél Magyar Péter

Hétfőn és kedden újabb rendkívüli plenáris ülést tart az Országgyűlés,

mindkét napirend Magyar Péter felszólalásával kezdődik.

A héten a parlament többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, illetve a 2026-os parlament módosításáról tárgyal, így a kormányfői beszédben is szóba kerülhetnek gazdaságilag releváns kérdések.

A legaktuálisabb téma persze most a köztársasági elnöki poszt betöltése azt követően, hogy az Alaptörvény módosítása miatt Sulyok Tamás mandátuma lejárt. Az Országgyűlésnek most 30 napja van, hogy új államfőt válasszon, a lehetséges jelölés folyamatáról is beszélhet a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi