Polgár Judit döntött: nem vállalja

Magyar Péter miniszterelnök tegnap a szintén a közösségi médiában jelentette be, hogy Magyarország egyik legismertebb sakkozóját, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. A jelölés komoly vitát generált, sokak szerint túl gyorsan jelölték ki, nem volt megfelelő társadalmi egyeztetés. A Tisza-kormány is hangsúlyozta, hogy várják a további neveket, korábban a kormányfő is jelezte, hogy "legalább 10" olyan nevet kaptak, akiket komolyan lehet venni.
Polgár Judit jelölésével végül maga az érintett oszlatta el a kétségeket egy Facebook posztban:
Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.
Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében
- hangsúlyozta a bejegyzésében.
Így továbbra is nyitott kérdés marad, hogy ki lesz Magyarország következő köztársasági elnöke, miután Sulyok Tamás aláírta a Tisza-kormány 17. alaptörvény-módosítását, amely - többek között - az ő távozását is előírta.
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