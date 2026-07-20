Sokaknak csak álom a nagy béremelés, de vannak, akiknek 50%-kal emelkedik a fizetésük

Az idei év elején csaknem 10%-kal nőttek a keresetek Magyarországon. A kifejezetten nehéz gazdasági helyzet ellenére tehát a vállalatok ceruzája erősen fogott, igaz, a közszférában is érdemben emelték a fizetéseket.
Ennek ellenére továbbra is számos olyan munkavállaló van, akinek csökkent az életszínvonala. Sőt, kifejezetten sokaknak konkrétan vékonyabb lett a pénztárcája:
nemcsak az inflációval korrigálva, hanem forintban kifejezve is kevesebbet visznek haza.
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