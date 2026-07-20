Sokaknak csak álom a nagy béremelés, de vannak, akiknek 50%-kal emelkedik a fizetésük

Az idei első negyedévben csaknem 10%-kal nőttek a keresetek Magyarországon, a teljes munkaidős dolgozók több mint négyötödének emelkedett a bruttó bére. Ennek ellenére minden ötödik munkavállaló reálkeresete továbbra is csökkent, bár arányuk jelentősen mérséklődött. Az egyes iparágakban óriási a különbség.

Az idei év elején csaknem 10%-kal nőttek a keresetek Magyarországon. A kifejezetten nehéz gazdasági helyzet ellenére tehát a vállalatok ceruzája erősen fogott, igaz, a közszférában is érdemben emelték a fizetéseket.

Ennek ellenére továbbra is számos olyan munkavállaló van, akinek csökkent az életszínvonala. Sőt, kifejezetten sokaknak konkrétan vékonyabb lett a pénztárcája:

nemcsak az inflációval korrigálva, hanem forintban kifejezve is kevesebbet visznek haza.

