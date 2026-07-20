Súlyos eszkaláció: Irán szövetségese bejelentette a tengeri blokádot

Úgy néz ki, hogy szintlépés történt a közel-keleti háborúban, ugyanis a jemeni húszi lázadók "tengeri blokádot" hirdettek Szaúd-Arábia ellen, megtiltva többek között az ország tengeri olajszállítását a Bab el-Mandeb szoroson keresztül. A bejelentés közvetlenül fenyegeti Szaúd-Arábia napi mintegy 4-5 millió hordós nyersolaj-exportját.

A bejelentés: „szemet szemért” blokád a vörös-tengeri kapunál

A jemeni, síita vallású fegyveres erők (húszik) bejelentették, hogy a „szemet szemért” elv alapján

azonnali hatállyal tengeri blokádot rendelnek el a „bűnös szaúdi ellenséggel” szemben.

A közlemény szerint ez a jemeni nép jogos válasza az elmúlt napok térséget érintő eszkalációjára. A húszik emellett általános mozgósítást hirdettek, és jelezték, "minden esetre felkészültek, hogy véget vessenek a velük szemben tanúsított ellenséges viselkedésnek".

A bejelentés alapján blokád alá kerülhet a Bab el-Mandeb szoros, ami a globális olajellátás egyik fontos láncszeme.

Miért kulcsfontosságú a Bab el-Mandeb szoros?

A Bab el-Mandeb tengeri átjáró egy - a Hormuzi-szoroshoz nagyon hasonló - alig 30 kilométer széles tengeri szűkület Jemen és Dzsibuti/Eritrea között. Ez a tengerszoros köti össze a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel és az Indiai-óceánnal.

Fojtópont a világkereskedelemben. A világ tengeri úton szállított kőolajának és finomított termékeinek jelentős része (napi 6–8 millió hordó) halad át ezen a szűk átjárón.

Ázsia és Európa kapcsolata. A szoros biztosítja a tengeri folyosót a Szuez-csatorna irányába. Ha a Bab el-Mandeb lezárul vagy veszélyessé válik, a hajóknak meg kell kerülniük a teljes afrikai kontinenst (a Jóreménység fokát), ami 10-14 napos extra menetidőt, drasztikus üzemanyagköltség-növekedést és a szállítókapacitások azonnali szűkülését eredményezi.

A Kelet-Nyugat olajvezeték csapdája: miért kerülhet sakk-matt helyzetbe Rijád?

A helyzet megértéséhez elengedhetetlen Szaúd-Arábia legfontosabb belső energia-infrastruktúrájának, a Kelet-Nyugat olajvezetéknek a megemlítése.

Szaúd-Arábia fő olajmezői az ország keleti részén, a Perzsa-öböl partján találhatók (pl. Abqaiq). Történelmileg az összes szaúdi olajnak át kellett haladnia az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson. Ennek a veszélyes függőségnek a kiváltására építették meg az 1200 kilométeres Kelet-Nyugat vezetéket, amely a keleti olajat az országon keresztül a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe szállítja (napi mintegy 5 millió hordós kapacitással).

A kőolaj túlnyomó többségét az ázsiai piacok (Kína, India, Japán, Dél-Korea) vásárolják fel, ami azt jelenti, hogy a kikötőből Ázsia felé induló szaúdi tankereknek kötelezően át kell haladniuk a Bab el-Mandeb szoroson déli irányba.

Ha a húszik lezárják vagy közvetlenül rakétákkal és drónokkal támadják a Bab el-Mandeben áthaladó szaúdi hajókat, vagy akár a Kelet-Nyugat olajvezetéket,

az egy újabb súlyos csapást mérne a már ígyis ingatag lábakon álló olajpiacnak.

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