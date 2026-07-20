Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros

Az Alkotmánybírósághoz fordul Győr a szolidaritási hozzájárulás miatt – erről a közgyűlés egyhangúlag döntött a hétfői rendkívüli ülésén a Telex beszámolója szerint.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Győr azt a miniszteri rendeletet támadja, amely a sarc mértékét szabta meg erre az évre. Az NGM rendelet 2026. január 23-án lépett hatályba, az alkotmányjogi panasz július 22-ig terjeszthető be: ezért volt szükség a rendkívüli közgyűlés összehívására – számol be róla a Telex.

A rendkívüli ülésen Pintéer Bence polgármester elismerte, hogy a város

úgy és annyit fizet, mint eddig,

vagyis a Győrre jutó 13 milliárd forintos összeget teljes egészében be kell fizetni. Pintér szerint, ha ez megtörténik, akkor az év végéig felélik a város tartalékait, jövőre pedig „nincs tovább”.

Az alkotmányjogi panasz lényege, hogy a miniszteri rendelet irányadó rendelkezése, azon belül az 1. melléklet 298. sora az Alaptörvény 32. cikkében biztosított önkormányzati autonómiát, továbbá az önkormányzati vagyon és saját bevételek alkotmányos védelmét aránytalanul korlátozza, miközben a kötelezettség érvényesítéséhez nem kapcsolódik ténylegesen igénybe vehető rendes jogorvoslat.

Amennyiben az Alkotmánybíróság ennek helyt ad, az a többi önkormányzatra is érvényes precedenst teremthet.

Tavaly októberben a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján a vidéki nagyvárosok polgármesterei, többek között Pintér Bence azt emelték ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás eltörlését vagy újragondolását kérnék a regnáló kormányzattól.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 07. Három magyar nagyváros polgármestere elárulta: ezt kérnék azonnal a kormánytól

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