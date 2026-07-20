Teljesen felfordul a közlekedés Budapest forgalmas csomópontjánál: utakat zárnak le, változik több busz útvonala

Rendezvény miatt változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

Tájékoztatásuk szerint

várhatóan 18.00 és 23.30 között lezárják a Dózsa György utat a Verseny utca és a Kerepesi út között,

valamint a Verseny utcát, 22.30 és 23.30 között pedig a Stefánia utat és az Ifjúság útját.

A lezárások miatt változik a 30-as, a 95-ös, 130-as, 195-ös autóbuszok, valamint a 75-ös és a 77-es trolibuszok útvonala.

Az arénánál a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy az érkezők használják a közösségi közlekedést.

Az eljutás megkönnyítése érdekében a megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró, az 1-es villamos, továbbá a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 17 órától a Reiner Frigyes park és a Thököly út / Stefánia út megállóhelyen - ismertette a BKK.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

A Puskás Arénában kedd este a Grammy-díjas amerikai rapper, Pitbull ad koncertet.

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