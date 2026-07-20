  • Megjelenítés
Teljesen felfordul a közlekedés Budapest forgalmas csomópontjánál: utakat zárnak le, változik több busz útvonala
Gazdaság

Teljesen felfordul a közlekedés Budapest forgalmas csomópontjánál: utakat zárnak le, változik több busz útvonala

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendezvény miatt változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

Tájékoztatásuk szerint

  • várhatóan 18.00 és 23.30 között lezárják a Dózsa György utat a Verseny utca és a Kerepesi út között,
  • valamint a Verseny utcát, 22.30 és 23.30 között pedig a Stefánia utat és az Ifjúság útját.
  • A lezárások miatt változik a 30-as, a 95-ös, 130-as, 195-ös autóbuszok, valamint a 75-ös és a 77-es trolibuszok útvonala.

Az arénánál a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy az érkezők használják a közösségi közlekedést.

Az eljutás megkönnyítése érdekében a megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró, az 1-es villamos, továbbá a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 17 órától a Reiner Frigyes park és a Thököly út / Stefánia út megállóhelyen - ismertette a BKK.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, Magyar Péter a magyar érdek feltételeiről beszélt

A legfőbb ügyész leváltására kéri az ideiglenes köztársasági elnököt Magyar Péter

Súlyos eszkaláció: Irán szövetségese bejelentette a tengeri blokádot

A Puskás Arénában kedd este a Grammy-díjas amerikai rapper, Pitbull ad koncertet.

Kapcsolódó cikkünk

Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

Újabb részleteket árult el Vitézy Dávid Budapest teljesen új villamosvonaláról

Célegyenesbe ért a budapesti felüljáró felújítása: hamarosan jön az újabb látványos fázis

Napokra leállítják a forgalmas budapesti metróvonal egyik szakaszát

Három héten keresztül rövidített útvonalon jár a ráckevei HÉV

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility