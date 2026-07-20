  • Megjelenítés
Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt
Gazdaság

Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfőn és kedden újra rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a közösségi közlekedés reformja mellett a költségvetés módosítása és a vagyonvisszaszerzés kérdései is terítékre kerülnek. A parlamenti ülés elején Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt, beszédében előbb a magyar érdek feltételeit vázolta fel, majd a leendő köztársasági elnök személyéről beszélt.
Megosztás

Polgár Judit döntött: nem vállalja

Polgár Judit a közösségi médiában közölte a döntését, amely szerint nem vállalja az államfői pozíciót, pedig rendkívül hálás a felkérésért.

Tovább a cikkhez
Polgár Judit döntött: nem vállalja
Megosztás

Aszálykárosultak: új támogatás nyílik meg, itt van az érintettek köre

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg – írja az MTI.

Tovább a cikkhez
Aszálykárosultak: új támogatás nyílik meg, itt van az érintettek köre
Megosztás

Magyar Péter: már legalább 10 „komolyan vehető” államfőjelöltre van javaslat

Magyar Péter miniszterelnök egy posztjához írt kommentben elárulta, már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter: már legalább 10 „komolyan vehető” államfőjelöltre van javaslat
Megosztás

Kármán András elárulta, min dolgoznak épp

Újabb mozgalmas héten vagyunk túl, és a következő napokra is jut feladat – írta a Facebook-oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter arról is írt, min dolgoznak épp: első lépésben a 2026-os költségvetés módosítása, majd ősszel a jövő évi büdzsé benyújtása kerülhet terítékre.

Tovább a cikkhez
Kármán András elárulta, min dolgoznak épp
Megosztás

Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter

A hétfői parlamenti ülés dinamikája más volt, mint eddig, hiszen a választás óta először volt érzékelhető, hogy a kormánypárt és a miniszterelnök megtorpant – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Török Gábor politológus.

Tovább a cikkhez
Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter
Megosztás

A legfőbb ügyész leváltására kéri az ideiglenes köztársasági elnököt Magyar Péter

A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva hétfőn.

Tovább a cikkhez
A legfőbb ügyész leváltására kéri az ideiglenes köztársasági elnököt Magyar Péter
Megosztás

Megszólalt a Tisza Párt Polgár Judit jelöléséről

A Tisza Párt frakciója hosszas egyeztetés után úgy foglalt állást, hogy Polgár Judit a lehető legalkalmasabb köztársasági elnökjelölt, a végső döntést azonban a következő frakcióülésen hozzák meg.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Tisza Párt Polgár Judit jelöléséről
Megosztás

Perceken belül élőben beszél Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfő délután a parlament ülése. A kormányfő egy sor aktuális témát szóba hozhat a köztársasági elnök választásától kezdve a hétvégén benyújtott adócsomagig, vagy a 2026-os költségvetés módosításáig, melyről a napokban tárgyalnak a képviselők.

Tovább a cikkhez
Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
Megosztás

Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos

Both Emőkét nevezi ki gyermekvédelemért felelős helyettes államtitkárnak Kátai-Németh Vilmos – jelentette be a szociális és családügyi miniszter Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos
Megosztás

Távozott Sulyok Tamás, mi jön most?

Harminc napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt. Az új államfő megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tart.

Tovább a cikkhez
Távozott Sulyok Tamás, mi jön most?
Megosztás

Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros

Az Alkotmánybírósághoz fordul Győr a szolidaritási hozzájárulás miatt – erről a közgyűlés egyhangúlag döntött a hétfői rendkívüli ülésén a Telex beszámolója szerint.

Tovább a cikkhez
Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros
Megosztás

Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját

Százezer kitöltés három nap alatt – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. Hozzátette: ez alapján „elképesztő” az érdeklődés a közlekedésbiztonsági kérőív iránt.

Tovább a cikkhez
Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját
Megosztás

Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is

Július 20-án, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart a magyar Országgyűlés, amelynek napirendjén

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,
  • a költségvetés módosítása és
  • a vagyonvisszaszerzés kérdései lesznek.

A parlament hétfői és keddi ülése egyaránt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

Az Országgyűlés eseményei mellett a hét másik fontos témája

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az erre érkező reakciók lesznek.

A hétvégén kihirdették az Alaptörvény 17. módosítását is, melynek értelmében hétfő 0:00-tól megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Az elmúlt napokban új információk láttak napvilágot a Tisza-kormány adócsomagjával kapcsolatban is.

Kármán András bejelentéséről és annak következményeiről alábbi cikkünkben és elemzésünkben foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk

Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról

Címlapkép forrása: Portfolio

Megosztás

Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

A Tisza-kormány első adócsomagja gyökeresen átalakítja a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait: a 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnik az eddigi ötéves adómentességi szabály. A módosítás célja az adóelkerülési célú struktúrák kiszűrése, miközben a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú vagyonkezelések továbbra is támogatottak maradnak. Valamennyi bizalmi vagyonkezelés és magáncélú vagyonkezelő alapítvány kötelező NAV-ellenőrzés alá kerül, a hatóság pedig nemcsak a formai megfelelést, hanem a struktúra valódi célját is vizsgálhatja. Szakértők szerint az új szabályozás nem a bizalmi vagyonkezelés végét, hanem egy átláthatóbb piaci működést eredményezhet.

Tovább a cikkhez
Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Valósággal összeomlott a világ egyik legfontosabb autópiaca
Az ellenzék tehetetlen Magyar Péter köztársaságielnök-jelöltjével szemben, a saját tábort viszont megosztja Polgár Judit személye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility