Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt

Polgár Judit döntött: nem vállalja
Polgár Judit a közösségi médiában közölte a döntését, amely szerint nem vállalja az államfői pozíciót, pedig rendkívül hálás a felkérésért.
Aszálykárosultak: új támogatás nyílik meg, itt van az érintettek köre
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg – írja az MTI.
Magyar Péter: már legalább 10 „komolyan vehető” államfőjelöltre van javaslat
Magyar Péter miniszterelnök egy posztjához írt kommentben elárulta, már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”.
Kármán András elárulta, min dolgoznak épp
Újabb mozgalmas héten vagyunk túl, és a következő napokra is jut feladat – írta a Facebook-oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter arról is írt, min dolgoznak épp: első lépésben a 2026-os költségvetés módosítása, majd ősszel a jövő évi büdzsé benyújtása kerülhet terítékre.
Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter
A hétfői parlamenti ülés dinamikája más volt, mint eddig, hiszen a választás óta először volt érzékelhető, hogy a kormánypárt és a miniszterelnök megtorpant – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Török Gábor politológus.
A legfőbb ügyész leváltására kéri az ideiglenes köztársasági elnököt Magyar Péter
A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva hétfőn.
Megszólalt a Tisza Párt Polgár Judit jelöléséről
A Tisza Párt frakciója hosszas egyeztetés után úgy foglalt állást, hogy Polgár Judit a lehető legalkalmasabb köztársasági elnökjelölt, a végső döntést azonban a következő frakcióülésen hozzák meg.
Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfő délután a parlament ülése. A kormányfő egy sor aktuális témát szóba hozhat a köztársasági elnök választásától kezdve a hétvégén benyújtott adócsomagig, vagy a 2026-os költségvetés módosításáig, melyről a napokban tárgyalnak a képviselők.
Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos
Both Emőkét nevezi ki gyermekvédelemért felelős helyettes államtitkárnak Kátai-Németh Vilmos – jelentette be a szociális és családügyi miniszter Facebook-oldalán.
Távozott Sulyok Tamás, mi jön most?
Harminc napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt. Az új államfő megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tart.
Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros
Az Alkotmánybírósághoz fordul Győr a szolidaritási hozzájárulás miatt – erről a közgyűlés egyhangúlag döntött a hétfői rendkívüli ülésén a Telex beszámolója szerint.
Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját
Százezer kitöltés három nap alatt – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. Hozzátette: ez alapján „elképesztő” az érdeklődés a közlekedésbiztonsági kérőív iránt.
Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is
Július 20-án, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart a magyar Országgyűlés, amelynek napirendjén
- a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,
- a költségvetés módosítása és
- a vagyonvisszaszerzés kérdései lesznek.
A parlament hétfői és keddi ülése egyaránt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.
Az Országgyűlés eseményei mellett a hét másik fontos témája
Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az erre érkező reakciók lesznek.
A hétvégén kihirdették az Alaptörvény 17. módosítását is, melynek értelmében hétfő 0:00-tól megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.
Az elmúlt napokban új információk láttak napvilágot a Tisza-kormány adócsomagjával kapcsolatban is.
Kármán András bejelentéséről és annak következményeiről alábbi cikkünkben és elemzésünkben foglalkoztunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput
A Tisza-kormány első adócsomagja gyökeresen átalakítja a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait: a 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnik az eddigi ötéves adómentességi szabály. A módosítás célja az adóelkerülési célú struktúrák kiszűrése, miközben a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú vagyonkezelések továbbra is támogatottak maradnak. Valamennyi bizalmi vagyonkezelés és magáncélú vagyonkezelő alapítvány kötelező NAV-ellenőrzés alá kerül, a hatóság pedig nemcsak a formai megfelelést, hanem a struktúra valódi célját is vizsgálhatja. Szakértők szerint az új szabályozás nem a bizalmi vagyonkezelés végét, hanem egy átláthatóbb piaci működést eredményezhet.
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A miniszterelnök szerint ajánlásokat várnak, nem társadalmi konzultációt folytatnak.
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