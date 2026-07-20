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Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, Magyar Péter a magyar érdek feltételeiről beszélt
Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, Magyar Péter a magyar érdek feltételeiről beszélt

Portfolio
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Hétfőn és kedden újra rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a közösségi közlekedés reformja mellett a költségvetés módosítása és a vagyonvisszaszerzés kérdései is terítékre kerülnek. A parlamenti ülés elején Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt, beszédében előbb a magyar érdek feltételeit vázolta fel, majd a leendő köztársasági elnök személyéről beszélt.
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Megszólalt a Tisza Párt Polgár Judit jelöléséről

A Tisza Párt frakciója hosszas egyeztetés után úgy foglalt állást, hogy Polgár Judit a lehető legalkalmasabb köztársasági elnökjelölt, a végső döntést azonban a következő frakcióülésen hozzák meg.

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Megszólalt a Tisza Párt Polgár Judit jelöléséről
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Perceken belül élőben beszél Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfő délután a parlament ülése. A kormányfő egy sor aktuális témát szóba hozhat a köztársasági elnök választásától kezdve a hétvégén benyújtott adócsomagig, vagy a 2026-os költségvetés módosításáig, melyről a napokban tárgyalnak a képviselők.

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Perceken belül élőben beszél Magyar Péter
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Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos

Both Emőkét nevezi ki gyermekvédelemért felelős helyettes államtitkárnak Kátai-Németh Vilmos – jelentette be a szociális és családügyi miniszter Facebook-oldalán.

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Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos
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Távozott Sulyok Tamás, mi jön most?

Harminc napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt. Az új államfő megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tart.

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Távozott Sulyok Tamás, mi jön most?
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Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros

Az Alkotmánybírósághoz fordul Győr a szolidaritási hozzájárulás miatt – erről a közgyűlés egyhangúlag döntött a hétfői rendkívüli ülésén a Telex beszámolója szerint.

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Szolidaritási hozzájárulás: az Alkotmánybírósághoz fordul a magyar nagyváros
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Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját

Százezer kitöltés három nap alatt – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. Hozzátette: ez alapján „elképesztő” az érdeklődés a közlekedésbiztonsági kérőív iránt.

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Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját
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Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is

Július 20-án, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart a magyar Országgyűlés, amelynek napirendjén

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,
  • a költségvetés módosítása és
  • a vagyonvisszaszerzés kérdései lesznek.

A parlament hétfői és keddi ülése egyaránt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

Az Országgyűlés eseményei mellett a hét másik fontos témája

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az erre érkező reakciók lesznek.

A hétvégén kihirdették az Alaptörvény 17. módosítását is, melynek értelmében hétfő 0:00-tól megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

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Az elmúlt napokban új információk láttak napvilágot a Tisza-kormány adócsomagjával kapcsolatban is.

Kármán András bejelentéséről és annak következményeiről alábbi cikkünkben és elemzésünkben foglalkoztunk:

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Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról

Címlapkép forrása: Portfolio

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Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

A Tisza-kormány első adócsomagja gyökeresen átalakítja a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait: a 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnik az eddigi ötéves adómentességi szabály. A módosítás célja az adóelkerülési célú struktúrák kiszűrése, miközben a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú vagyonkezelések továbbra is támogatottak maradnak. Valamennyi bizalmi vagyonkezelés és magáncélú vagyonkezelő alapítvány kötelező NAV-ellenőrzés alá kerül, a hatóság pedig nemcsak a formai megfelelést, hanem a struktúra valódi célját is vizsgálhatja. Szakértők szerint az új szabályozás nem a bizalmi vagyonkezelés végét, hanem egy átláthatóbb piaci működést eredményezhet.

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