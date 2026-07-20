Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, Magyar Péter a magyar érdek feltételeiről beszélt

Július 20-án, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart a magyar Országgyűlés, amelynek napirendjén

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,

a költségvetés módosítása és

a vagyonvisszaszerzés kérdései lesznek.

A parlament hétfői és keddi ülése egyaránt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

Az Országgyűlés eseményei mellett a hét másik fontos témája

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az erre érkező reakciók lesznek.

A hétvégén kihirdették az Alaptörvény 17. módosítását is, melynek értelmében hétfő 0:00-tól megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

Az elmúlt napokban új információk láttak napvilágot a Tisza-kormány adócsomagjával kapcsolatban is.

Kármán András bejelentéséről és annak következményeiről alábbi cikkünkben és elemzésünkben foglalkoztunk:

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