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Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is
Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is

Portfolio
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Hétfőn és kedden újra rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a közösségi közlekedés reformja mellett a költségvetés módosítása és a vagyonvisszaszerzés kérdései is terítékre kerülnek. A parlamenti ülés elején Magyar Péter miniszterelnök is megszólal majd. A parlamenti ülés mellett a nap másik fontos témája Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az arra érkező reakciók lesznek.
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Tisza-kormány: rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, megszólal Magyar Péter is

Július 20-án, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart a magyar Országgyűlés, amelynek napirendjén

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,
  • a költségvetés módosítása és
  • a vagyonvisszaszerzés kérdései lesznek.

A parlament hétfői és keddi ülése egyaránt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

Az Országgyűlés eseményei mellett a hét másik fontos témája

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése és az erre érkező reakciók lesznek.

A hétvégén kihirdették az Alaptörvény 17. módosítását is, melynek értelmében hétfő 0:00-tól megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

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Az elmúlt napokban új információk láttak napvilágot a Tisza-kormány adócsomagjával kapcsolatban is.

Kármán András bejelentéséről és annak következményeiről alábbi cikkünkben és elemzésünkben foglalkoztunk:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Új korszak jön a bizalmi vagyonkezelésben: bezárja a Tisza-kormány az adózási kiskaput

A Tisza-kormány első adócsomagja gyökeresen átalakítja a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait: a 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnik az eddigi ötéves adómentességi szabály. A módosítás célja az adóelkerülési célú struktúrák kiszűrése, miközben a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú vagyonkezelések továbbra is támogatottak maradnak. Valamennyi bizalmi vagyonkezelés és magáncélú vagyonkezelő alapítvány kötelező NAV-ellenőrzés alá kerül, a hatóság pedig nemcsak a formai megfelelést, hanem a struktúra valódi célját is vizsgálhatja. Szakértők szerint az új szabályozás nem a bizalmi vagyonkezelés végét, hanem egy átláthatóbb piaci működést eredményezhet.

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