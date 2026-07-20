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Tízéves tervről beszélt az új brit kormányfő
Gazdaság

Tízéves tervről beszélt az új brit kormányfő

Portfolio
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Azonnali intézkedéseket ígért a megélhetési terhek enyhítésére Nagy-Britannia új miniszterelnöke, Andy Burnham, aki egyúttal az ország stabilitásának helyreállítását célzó, hosszú távú stratégia kidolgozását is bejelentette.

A politikus hétfőn, a Downing Street 10. alatti miniszterelnöki rezidencia előtt tartott beszédében ismertette terveit. Kiemelte, hogy a kormány még ezen a héten bemutatja a megélhetési költségek mérséklését szolgáló legújabb lépéseket, amelyeket az év folyamán egy

átfogó, tíz évre szóló nemzeti stratégia követ majd.

A kormányfő beszédében a megbízhatóság fontosságát hangsúlyozta. Burnham kijelentette, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világnak a stabilitás visszanyerésére való képességét, majd önkritikusan hozzátette, hogy az eddigi teljesítmény nem volt kielégítő, így a jövőben sokkal jobban kell teljesíteniük.

Forrás: Reuters

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