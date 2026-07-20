Több tucat fürdőzőt kellett kimenteni a viharos időben a Balatonból: volt, aki 4 kilométerre sodródott a parttól a matracával

A vízirendőrök az idei nyár legsűrűbb mentési napjain vannak túl, miután felelőtlen fürdőzők tucatjai a viharjelzések ellenére a tóba mentek, messze a parttól.

Az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott SUP-osokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítettek ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre – írták.

Felelőtlenségből sem volt hiány, egy 50 éves férfi a viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni és elsodródott, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki

– jegyezték meg.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

Emellett a vízirendészet azt javasolja többek között, hogy akik nem tudnak úszni, vagy nem biztosak a tudásukban, azok csak a sekély vízben fürödjenek, vagy használjanak mentőmellényt. Nem ajánlott vízibicikliről vagy más eszközökről hirtelen vízbe ugrani, alkoholt fogyasztani vízbe menés előtt, a parttól távol egyedül a vízben tartózkodni, illetve a legmelegebb órákban (11-16 óra között) vízbe menni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás