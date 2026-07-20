Több tucat fürdőzőt kellett kimenteni a viharos időben a Balatonból: volt, aki 4 kilométerre sodródott a parttól a matracával

A vízirendőrök az idei nyár legsűrűbb mentési napjain vannak túl, miután felelőtlen fürdőzők tucatjai a viharjelzések ellenére a tóba mentek, messze a parttól.
Az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott SUP-osokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítettek ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre – írták.
Felelőtlenségből sem volt hiány, egy 50 éves férfi a viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni és elsodródott, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki
– jegyezték meg.
Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).
Emellett a vízirendészet azt javasolja többek között, hogy akik nem tudnak úszni, vagy nem biztosak a tudásukban, azok csak a sekély vízben fürödjenek, vagy használjanak mentőmellényt. Nem ajánlott vízibicikliről vagy más eszközökről hirtelen vízbe ugrani, alkoholt fogyasztani vízbe menés előtt, a parttól távol egyedül a vízben tartózkodni, illetve a legmelegebb órákban (11-16 óra között) vízbe menni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
Új metróvonal épülhet Közép-Európában
Igaz, jó pár évtized, mire elkészül.
Most mindenki ebbe a részvénybe menekül - Mutatjuk, miért!
Egymás után érkeznek a vételi ajánlások.
Hozzányúltak a lakossági állampapírok kamataihoz – Itt a befektetők reakciója
Most közölték a hírt.
Szomorú látvány: szinte teljesen kiszáradt egy tó a Dél-Dunántúlon – videó
Alapvetően akár 2,5 méter mély lenne.
Sokan fellélegezhetnek: újabb kerületben kaphatnak ingyen tervezést és komoly támogatást a régebbi panelházak
Október 15-ig lehet pályázni a a kétlépcsős programra.
Kármán András elárulta, min dolgoznak épp
Szokásos heti beszámoló a pénzügyminisztertől.
Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter
Azt túlzás állítani, hogy védekezni kényszerült.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.