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Tömegbaleset bénítja a közlekedést a főváros közelében, több kilométeres a dugó
Gazdaság

Tömegbaleset bénítja a közlekedést a főváros közelében, több kilométeres a dugó

MTI
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Hat autó ütközött hétfő reggel az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharasztinál - közölte a katasztrófavédelem.

A karambolhoz kivonultak a fővárosi hivatásos tűzoltók, az egység áramtalanította a járműveket.

A balesetes járművek két forgalmi sávban jelentenek akadályt.

A helyszínre mentőt is riasztottak - tette hozzá a katasztrófavédelem.

Az Útinform azt közölte, hogy

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a baleset miatt a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta a hét kilométert.

Címlapkép forrása: MTI

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