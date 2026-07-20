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Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter
Gazdaság

Török Gábor: először torpant meg a parlamentben Magyar Péter

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A hétfői parlamenti ülés dinamikája más volt, mint eddig, hiszen a választás óta először volt érzékelhető, hogy a kormánypárt és a miniszterelnök megtorpant – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Török Gábor politológus.

Török szerint túlzás arról beszélni, hogy az államfőjelölés témájában defenzívába kényszerült Magyar Péter, viszont kétségtelenül

megtorpant az eddigi lendülete.

A politológus szerint nem volt világos, hogy mi a stratégiai irány: felszólalásában Magyar Péter egymás tiszteletéről és a nemzeti egységről beszélt, majd viszontválaszában ismét - megszokott stílusában - az ellenzéki képviselőket támadta.

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Címlapkép forrása: Fotó: Mudra László

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