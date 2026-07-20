Új helyettes államtitkárt jelentett be Kátai-Németh Vilmos

Both Emőkét nevezi ki gyermekvédelemért felelős helyettes államtitkárnak Kátai-Németh Vilmos – jelentette be a szociális és családügyi miniszter Facebook-oldalán.

Both Emőke jogász, szociálpedagógus és gyermekjogi szakjogász. Pályafutásának több mint húsz éve ugyanaz a kérdés áll a középpontjában: hogyan teremthetünk valódi esélyt azoknak a gyermekeknek, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben nőnek fel – olvasható a miniszteri bejegyzésben.

Szakmai pályáját a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál kezdte, majd a Pártfogó Felügyelői Szolgálat Módszertani Osztályán, ezt követően fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként dolgozott. Fiatalkorúak pártfogójaként részt vett egy, az Egyesült Királyságban működő sorstárs mentorprogramban, amelynek módszertanát később a bagi roma telepen honosította meg. Erre a tapasztalatra építve kezdett önkénteseket toborozni, amely kezdeményezésből 2010-ben megszületett a BAGázs Közhasznú Egyesület. A szervezetet tizenöt éven keresztül vezette, miközben heti rendszerességgel dolgozott a bagi és dányi szegregátumokban élő fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal.

Meggyőződése szerint tartós változás csak akkor érhető el, ha a gyermekek támogatása mellett az őket körülvevő közösségek és intézmények is fejlődnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images