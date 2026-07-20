Vitézy Dávid bejelentette: már rengetegen kitöltötték a kormány konzultációját

Százezer kitöltés három nap alatt – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. Hozzátette: ez alapján „elképesztő” az érdeklődés a közlekedésbiztonsági kérőív iránt.

Múlt héten hirdette meg a kormány közlekedésbiztonsági konzultációját, melyben a KRESZ tervezett változásairól kérik ki az emberek véleményét. Az online kitölthető kérdőívben a gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az elektromos rollerekről is véleményt mondhatnak többek között.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 16. Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Vitézy Dávid: nagy változások jönnek a közlekedésben

Vitézy Dávid szerint a konzultáció sikerét mutatja, hogy a csütörtöki indulás után alig három nap alatt elérték a százezer kitöltést.

Mindezt úgy értük el, hogy egyetlen adóforintot sem költöttünk hirdetésekre. Miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére tízmilliárdokat költött az előző kormány, ez a kérdőív kizárólag azért jutott el ilyen rövid idő alatt ennyi emberhez, mert sokakat valóban érdekel a közlekedésbiztonság ügye

- tette hozzá a miniszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images