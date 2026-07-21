20 milliárd forintos válságtünet borzolja a kedélyeket a magyar árampiacon

Sokan hiszik, hogy a hazai energiapiacon egyre gyakrabban felbukkanó nulla vagy negatív árak az ingyen áram korszakának eljövetelét jelentik - olvasható a Green Cloud szakértői közleményében. Valójában ennek az ellenkezője igaz: a tőzsdei árak pillanatnyi leesése vagy negatív tartományba fordulása ugyanis nem csupán a túltermelés következménye, hanem
a piac megváltozott szerkezetének és krónikus rugalmatlanságának az eredménye
- emelik ki.
A vállalat szakértői szerint a probléma gyökere a megváltozott piac struktúrában rejlik. A hazai napelemes kapacitás már elérte a 8600 MW-ot, ám a beépített hazai PV kapacitás közel 70%-a olyan támogatási vagy elszámolási rendszerben működik, amelyek korlátozottan érzékenyek a piaci árjelzésekre. Azaz piaci ártól függetlenül is termelnek csúcsidőszakban, akkor is ha például a tőzsdén a villamosenergia értéke nulla alá zuhan (KÁT, HMKE).
A közleményben egy igen súlyos adatra, és annak következményire hívják fel a figyelmet.
Míg 2023-ban az ipari PV-termelés 85%-át még magas (50 EUR/MWh feletti) árszinten lehetett értékesíteni, 2026-ban a vizsgált időszakban ez az arány 51%-ra zuhant.
Ez az úgynevezett piaci kannibalizáció: a naperőművek éppen akkor termelnek tömegesen, amikor túlkínálat van áramból - a helyzetet mindemellett bonyolítja az export, a fogyasztási profil és egy sor árampiaci tényező is.
A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a piaci hatás szempontjából azonban nem az órák száma, hanem az érintett termelési volumen és az árak mélysége(!) a meghatározó. Habár a piac árgus szemmel figyeli a negatív órák részarányának növekedését, ennél van egy fontosabb szempont: nem mindegy, hogy 1 vagy 10 darab terméket adok el veszteségesen, hiszen az eladónál jelentkező veszteség ezzel arányosan növekszik, azaz nem minden nulla vagy negatív árú óra tekinthető egyenlőnek a piacon, mert az alacsony értéken eladott villamosenergia volumene óránként változik. Azonban, ha a növekvő termelési volumen extrém alacsony árral társul, akkor a piac összes vesztesége ugrásszerűen növekszik.
A vállalat számításai szerint
első öt hónapjában a negatív árak miatti termelői veszteség még az 1 millió eurót sem érte el, 2026-ban ugyanebben az időszakban már átlépte a 43 millió eurót (kb. 20 milliárd forintot)
- "és a legmelegebb nyári hónapokon még egyáltalán nem vagyunk túl" - teszik hozzá.
A jelenlegi piaci környezetben egyre fontosabb szerepet kapnak az energiatárolási rendszerek és az olyan alternatív értékesítési csatornák, mint a hosszú távú vállalati áramvásárlási szerződések (PPA)
- mutatnak rá.
A piaci konszenzus szerint a megoldást a hálózatfejlesztés és a KÁT-rendszer átalakítása jelenti. A vállalat szerint azonban a probléma nem az, hogy túl sok a napelem, hanem az, hogy a beruházók és a fogyasztók még mindig a múlt évtized fix logikájában gondolkodnak. A következő évtizedben a rugalmasság legalább olyan fontos lesz, mint maga a termelés. Ennek alapján a villamosenergia-piac értékteremtése a puszta energiatermelésről a rugalmassági szolgáltatások irányába tolódik el - emelik ki.
Az akkumulátoros tárolás önmagában nem csodaszer, ha az nem párosul intelligens, optimalizált kereskedelemmel. A tisztán piaci alapon működő projektek és a fogyasztók túlélésének kulcsa az, hogy elszakadjanak a merev, fix áraktól és áttérjenek a piaci volatilitást lekövető, strukturált vállalati áramvásárlási megállapodásokra (PPA).
Az állami szabályozás piacbaráttá tétele és a hálózatfejlesztés mind fontos lépések lesznek a magyar energetikában, azonban addig is minden termelő és szolgáltató tehet valamit a saját térfelén is: ez a rugalmasság, ami ma már egy menedzselhető üzleti valuta.
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