A választási kiköltekezés ára: Magyarországon nőtt a leggyorsabban az adósság az egész EU-ban

Az Eurostat kedden tette közzé az EU és euróövezet államadósság és költségvetési hiányadatait az első negyedévről. Ez azért érdekes, mert idősorosan, valamint az országok között is összevethetővé teszi az állami gazdálkodás folyamatait.

Magyarország az első negyedéves adatközlésben két statisztikájával is kiemelkedik, negatív tekintetben.



A GDP-hez viszonyított legnagyobb államháztartási hiány Bulgáriában (7,6 százalék), Magyarországon (6,6 százalék) és Lengyelországban (5,9 százalék) volt.

Ezen túlmenően az államadósság tekintetében is leszerepelt Magyarország, és ez a közpénzügyi teljesítmény még az előző, Orbán-kormányhoz köthető. A tavalyi év végéhez képest ugyanis a magyar adósságráta 3,1 százalékponttal emelkedett, ami a legmagasabb az egész EU-ban. Ez nyilvánvalóan az előző kormány választásokkal összefüggő költségvetési kiköltekezésével függ össze.

Arról, hogy milyen államháztartási helyzetet örökölt a Magyar-kormány, itt írtunk részletesen:

Az előző kormány választási kiköltekezéséről és annak következményeiről pedig itt írtunk:

Ha év/év viszonyítjuk az adósságok alakulását, akkor Magyarország a felső harmadban helyezkedik el: 2,4 százalékponttal emelkedett az államadóssága 77,7%-ra.

Egyébként hazánk a 77,7%-os GDP-arányos államadósságával még mindig az uniós átlag alatt tudott maradni.

Az euróövezet GDP-arányos államadóssága 88,9 százalékon állt az idei első negyedévben, meghaladta a negyedik negyedévi 87,7 százalékot. Az EU egészét tekintve az arány 81,8 százalékról 82,9 százalékra nőtt. A legmagasabb arányt Görögországban (143,5 százalék), Olaszországban (138,9 százalék), Franciaországban (117,6 százalék), Belgiumban (109,1 százalék) és Spanyolországban (101,6 százalék) jegyezték föl. A negyedik negyedévhez képest 17 ország növelte, 8 pedig csökkentette GDP-arányos államadósságát.

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