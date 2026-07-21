Az első törést okozhatja az államfő személye a Tisza-táborban - De milyen a jó köztársasági elnök?

A köztársasági elnök személyéről szóló vita az első komoly törésvonalat rajzolhatja meg a Tisza Párt politikai közösségén belül. Polgár Judit kudarcba fulladt felkérése megmutatta, hogy a Tisza-tábor egy része nem békítő, pártpolitikától távol álló államfőt, hanem az Orbán-korszak következetes kritikusát szeretné látni a Sándor-palotában. Magyar Péter feltételrendszere viszont éppen az aktív politikai szereplőket zárja ki, és a tudományos, jogászi vagy intézményvezetői háttérrel rendelkező jelöltek felé tereli a keresést. A vita így valójában nem egyetlen névről, hanem arról szól, hogy az új hatalom politikai elégtételt vagy pártpolitikai törésvonalakon túlmutató közjogi tekintélyt akar-e államfővé emelni.

Amilyen gyorsan előkerült, olyan gyorsan el is bukott Polgár Judit lehetséges államfői jelölése. A történtekért Magyar Péter miniszterelnök utóbb személyesen vállalta a felelősséget, és elismerte, hogy a folyamat kommunikációja, valamint a jelölés gyorsasága félreértésekhez és politikai feszültséghez vezetett.

A vita lényege nem feltétlenül a sakklegenda személye volt. A nagymester életútja, nemzetközi tekintélye és közélettől való távolsága éppen azokhoz a szempontokhoz illeszkedett, amelyeket Magyar Péter a leendő államfővel szemben korábban megfogalmazott, és amelyet a kudarcos felkérés után ismét elismételt:

legyen pártpolitikától független,

saját teljesítménye alapján köztiszteletben álló személy,

és aki képes a nemzet egészét képviselni.

A Tisza-tábor egy hangos része azonban láthatóan mást is elvárna, mégpedig egy olyan köztársasági elnököt, aki nemcsak szakmailag hiteles, hanem az Orbán-korszak korábbi, következetes kritikusa is volt.

Ez a két elvárás nem feltétlenül zárja ki egymást, de politikailag minden kétséget kizáróan nehezen összeegyeztethető. Az egyik logika a társadalmi megbékélésre, az intézményi méltóság helyreállítására és a pártpolitikai távolságra épül. A másik inkább politikai igazság- és morális elégtételt, valamint a korábbi rendszerrel szembeni világos állásfoglalást várna az új államfőtől. Mivel a köztársasági elnök megválasztása személyi döntés, a vita óhatatlanul nevekhez, múltbeli szerepekhez és politikai értelmezésekhez kötődik. Éppen ezért a végső jelölt kiválasztása könnyen az első komoly törésvonalat rajzolhatja meg a kormányzó Tisza politikai közösségén belül.

Mi a magyar köztársasági elnök feladata?

A magyar közjogi rendszerben a köztársasági elnök nem kormányzati szereplő, hanem államfő. Az Alaptörvény 9. cikkének első bekezdése szerint

Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Ez a rövid mondat egyszerre ad reprezentatív, erkölcsi-politikai és alkotmányos szerepet az államfőnek.

A köztársasági elnök jogkörei közé tartozik Magyarország képviselete, a választások kitűzése, a törvények aláírása és kihirdetése, bizonyos kinevezési jogkörök gyakorlása, kitüntetések adományozása, az egyéni kegyelmezés, valamint a törvényekkel kapcsolatos vétójog. Részt vehet az Országgyűlés ülésein, törvényt (ezzel csak Göncz Árpád élt) és országos népszavazást is kezdeményezhet, továbbá különleges feltételek fennállása esetén szerepe lehet az Országgyűlés feloszlatásában is. E jogkörök jelentős része azonban vagy erősen kötött, vagy miniszteri ellenjegyzéshez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy a döntések politikai felelőssége sok esetben a kormányt terheli.

Az államfő egyik legfontosabb alkotmányos eszköze a vétó. Ha egy törvénnyel politikai vagy szakmai kifogása van, visszaküldheti azt az Országgyűlésnek megfontolásra, ezt nevezzük politikai vétónak. Ha alkotmányossági aggályt lát, az Alkotmánybírósághoz fordulhat, ez az alkotmányossági vétó vagy előzetes normakontroll. Fontos korlát ugyanakkor, hogy az Alaptörvény és annak módosításai esetében az államfő mozgástere szűkebb: tartalmi alapon nem tudja megakadályozni az alkotmánymódosítást, az Alkotmánybíróság is csak meghatározott formai és eljárási szempontokat vizsgálhat. Erre hivatkozott Sulyok Tamás is, amikor 2026 júliusában aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amely saját megbízatásának megszűnését is eredményezte.

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Bár első olvasatra a két vétófajta erős hatalmi ellensúlynak tűnhet, a politikai vétó önmagában nem jelent végleges akadályt a parlamenti többséggel szemben, és nem köt szigorúbb szabályokat, mint például minősített többséget. A köztársasági elnök ilyenkor nem megakadályozza a törvény elfogadását, hanem visszaküldi azt az Országgyűlésnek megfontolásra, vagyis újratárgyalásra kényszeríti a törvényhozást. A politikai vétó ereje ezért elsősorban nem jogi blokkoló hatásában, hanem a késleltetésben, a nyilvánosság előtti indokolási kényszerben és az esetleges politikai nyomásgyakorlásban áll. Ezzel szemben az alkotmányossági vétó erősebb közjogi eszköz, ha az Alkotmánybíróság a ki nem hirdetett törvényről vagy annak valamely rendelkezéséről megállapítja, hogy alaptörvény-ellenes, akkor a törvény az alkotmányossági hiba kijavítása nélkül nem hirdethető ki.

A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka is, ez a szerep azonban a magyar alkotmányos gyakorlatban elsősorban nem operatív katonai irányítást jelent. A rendszerváltás utáni egyik első nagy közjogi konfliktus, a taxisblokád idején éppen e jogkör értelmezése körül alakult ki vita Göncz Árpád köztársasági elnök és az Antall-kormány között. Az Alkotmánybíróság későbbi gyakorlata lényegében világossá tette, hogy a főparancsnoki minőség nem jelent önálló, a kormányzati honvédelmi irányítását felülíró katonai parancsnoki hatalmat.

A köztársasági elnöki funkció az Alaptörvényben rögzített általános elvek és az államfő konkrét jogkörei alapján három nagyobb csoportba sorolható. Az első a reprezentatív és protokolláris szerep: ide tartozik Magyarország képviselete, a diplomáciai és állami eseményeken való részvétel, a kitüntetések adományozása, valamint több kinevezési és megbízatási aktus. A második az alkotmányos kontroll szerepe: ennek része a törvények megfontolásra történő visszaküldése, az előzetes normakontroll kezdeményezése, valamint általában az államszervezet demokratikus működésének figyelemmel kísérése. A harmadik pedig a legnehezebben mérhető, mégis politikailag és erkölcsileg talán legfontosabb feladat: a nemzet egységének kifejezése.

„Kavics a kalácsban”: milyen államfőre emlékszik szívesen a magyar közvélemény?

A rendszerváltás utáni köztársasági elnökök megítélése jelentősen eltér egymástól. Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László időszakára a társadalom egy része ma is egyfajta közjogi aranykorként emlékezik, noha működésük korántsem volt konfliktusmentes. Göncz Árpád több jelentős vitát is folytatott az Antall-kormánnyal, különösen a honvédség irányítása és a közmédia vezetőinek kinevezése körül. Sólyom László szintén autonóm, gyakran kellemetlen államfői szerepfelfogást képviselt, és több alkalommal élt alkotmányossági kontrollt kezdeményező jogköreivel.

Éppen ez a konfliktusosság adta sokak szemében e korábbi államfők tekintélyét. A köztársasági elnöktől a közvélemény jelentős része nem puszta protokollszerepet vár, hanem olyan intézményi ellenpontot, amely szükség esetén képes lassítani, vitára kényszeríteni vagy legalább nyilvánosan megkérdőjelezni a kormányzati akaratot.

Amikor elnök lettem, azt hitték, hogy mazsola leszek a kalácsban. Aztán kiderült, hogy kavics.

– mondta Göncz Árpád a vele készült interjúban, értve ez alatt, hogy ő maga puszta formalitásnál többre tartotta saját posztját.

A 2010 utáni államfők megítélésében ezzel szemben gyakran jelent meg az a kritika, hogy az elnöki hivatal egyre inkább belesimult a kormányzati akaratba. Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás eltérő személyiségű és hátterű államfők voltak, de mindegyikük megválasztása a Fidesz–KDNP politikai többségéhez kötődött. A legerősebb bírálat velük szemben nem is feltétlenül egy-egy konkrét döntéshez, hanem ahhoz az általános benyomáshoz kapcsolódott, hogy

a köztársasági elnöki intézmény nem vált valódi ellensúllyá a kétharmados kormányzati hatalommal szemben.

A köztársasági elnökökről alkotott közvélemény időben és módszertanilag is nehezen hasonlítható össze, az adatok mégis kirajzolnak egy világos tendenciát. Göncz Árpád a rendszerváltás utáni magyar politika egyik legnépszerűbb közéleti szereplője volt: a Szonda Ipsos korábbi mérései szerint népszerűsége hosszabb időn keresztül 75–90 százalék között mozgott. Mádl Ferenc megítélése szintén viszonylag magas, 55–70 százalékos sávban volt, Sólyom Lászlóé pedig már ingadozóbb, 40–65 százalék közötti tartományban mozgott. Ez arra utal, hogy a rendszerváltás utáni első államfők, eltérő karakterük és politikai konfliktusaik ellenére, még jelentős társadalmi tekintéllyel rendelkeztek.

A 2010 utáni államfők esetében ezzel szemben gyengébb közbizalom mérhető. A 21 Kutatóközpont 2026. májusi felmérése szerint a 2010 után hivatalba lépett köztársasági elnökök közül Áder János volt a legkedveltebb, de őt is csak a válaszadók mintegy harmada értékelte pozitívan. Novák Katalint a megkérdezettek 26 százaléka, Sulyok Tamást pedig 24 százaléka kedvelte, miközben mindkettőjüket 51 százalék utasította el.

Talán ez mutatja leginkább, hogy a köztársasági elnöki intézmény társadalmi tekintélye a 2010 utáni időszakban érezhetően meggyengült.

Külön figyelemre méltó, hogy a vétók száma önmagában nem magyarázza az államfők megítélését. Áder János például a 2010 utáni elnökök közül messze a legaktívabban élt a vétójoggal, tíz év alatt 45 alkalommal küldött vissza törvényt az Országgyűlésnek vagy fordult az Alkotmánybírósághoz. Megítélését mégis erősen meghatározta, hogy a széles társadalmi tiltakozást kiváltó ügyekben sokak szerint nem jelentett valódi ellensúlyt a kormányzati akarattal szemben. Míg Göncz Árpád és Sólyom László esetében a közjogi konfliktusvállalás a szerepfelfogás lényeges részének tűnt, Áder János elnöksége inkább szelektív, jogtechnikai és egyes szakpolitikai ügyekben aktív, de politikailag korlátozott kontrollként maradt meg a közvélemény egy részének emlékezetében.

Honnan érkeztek eddig a magyar köztársasági elnökök?

Magyarországnak a rendszerváltás óta Sulyok Tamással bezárólag hét köztársasági elnöke volt: Göncz Árpád, Mádl Ferenc, Sólyom László, Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás. Közülük csak Sólyom László tekinthető olyan jelöltnek, aki közvetlen pártpolitikai pálya nélkül, elsősorban alkotmányjogászi és alkotmánybírói tekintélye alapján került az államfői posztra, bár korábban az MDF alapító tagja volt.

Göncz Árpád az SZDSZ politikusaként, az 1990-es választás után került a közjogi rendszer középpontjába, majd megválasztását követően államfőként igyekezett önálló intézményi szerepet kialakítani. Mádl Ferenc az Antall-kormányban tárca nélküli miniszter, majd művelődési és közoktatási miniszter volt, vagyis személye szintén kötődött a jobboldali politikai térfélhez.

Az aktív pártpolitikai háttérrel rendelkező államfőjelölt modelljének látványos előképe Szili Katalin 2005-ös jelölése volt. Az MSZP kormányzó pártként olyan politikust kívánt a köztársasági elnöki tisztségbe juttatni, aki ekkor az Országgyűlés elnökeként a parlamenti munka egyik legfontosabb közjogi szereplője volt, és alig egy évvel korábban még az MSZP elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte.

A 2010 utáni időszakban ez a minta még hangsúlyosabbá vált. Schmitt Pál európai parlamenti képviselőként, az Európai Parlament alelnökeként, majd az Országgyűlés elnökeként került az államfői tisztségbe. Áder János a Fidesz alapító politikusa, korábbi frakcióvezetője, házelnöke és európai parlamenti képviselője volt. Novák Katalin államtitkári, miniszteri, országgyűlési képviselői és fideszes alelnöki háttérrel érkezett a Sándor-palotába. Sulyok Tamás első pillantásra eltért ettől a politikusi mintától, hiszen nem klasszikus pártpolitikai karrierből érkezett, hanem ügyvédi, alkotmánybírói és alkotmánybírósági elnöki pályáról. Ugyanakkor alkotmánybírói és alkotmánybírósági elnöki pozícióját, majd köztársasági elnökké választását is a Fidesz–KDNP parlamenti többségének támogatása tette lehetővé, ezért jelölése nem volt független a 2010 utáni kormányzati hatalmi szerkezettől.

A köztársasági elnökök politikai háttere és megválasztásuk körülményei árnyaltabb képet mutatnak annál, mint hogy egyszerűen „pártos” és „pártok feletti” államfőkre osszuk őket. A két, ma is leggyakrabban pozitív példaként emlegetett elnök, Göncz Árpád és Sólyom László egyaránt sajátos politikai kompromisszum eredményeként került hivatalba. Göncz Árpád megválasztása az Antall–Tölgyessy-paktumhoz, vagyis az MDF és az SZDSZ közötti, a kormányozhatóságot biztosító megállapodáshoz kapcsolódott. Sólyom Lászlót eredetileg civil kezdeményezés, a Védegylet javasolta, majd a Fidesz és az MDF támogatta, megválasztását végül az SZDSZ távolmaradása is lehetővé tette. Így mindkét esetben olyan kompromisszumos helyzet állt elő, amelyben az államfő későbbi tekintélyét nem pusztán a jelölő politikai oldal,

hanem a személyes szerepfelfogás és az intézményi autonómia is meghatározta.

Végzettségük alapján a magyar köztársasági elnökök között a jogász háttér dominált. Göncz Árpád jogi diplomát szerzett, bár nem gyakorló jogászként vált ismertté. Mádl Ferenc és Sólyom László jogtudósként is kiemelkedő tekintélynek számított. Áder János jogász végzettségű, Sulyok Tamás pedig ügyvédként is dolgozott. Schmitt Pál és Novák Katalin e tekintetben kivételt jelentettek, előbbi sportolói, diplomáciai és politikai pályáról, Novák Katalin pedig közgazdászi, külügyi és családpolitikai háttérrel érkezett.

Magyarország köztársasági elnökei, hátterük, szakmai tapasztalatuk, kapcsolati tőkéjük és államfői aktivitásuk szerint Köztársasági elnök Hivatali idő Fő szakmai-politikai háttér Jogász háttér Politikai kötődés a megválasztás előtt Vétók száma (éves átlag) Törvénykezdeményezések Göncz Árpád 1990–2000 író, műfordító, SZDSZ-politikus jogi diploma SZDSZ 10 (1,0) 3 Mádl Ferenc 2000–2005 jogtudós, egyetemi tanár, korábbi miniszter igen MDF-kormányhoz kötődő háttér 19 (3,8) 0 Sólyom László 2005–2010 alkotmányjogász, az AB első elnöke igen MDF-alapító, nem klasszikus pártpolitikus 47 (9,4) 0 Schmitt Pál 2010–2012 sportvezető, diplomata, EP-képviselő, házelnök nem Fidesz 0 (0,0) 0 Áder János 2012–2022 jogász, országgyűlési képviselő, házelnök, EP-képviselő igen Fidesz 45 (4,5) 0 Novák Katalin 2022–2024 közgazdász, államtitkár, miniszter, képviselő nem befejezett Fidesz 6 (3,0) 0 Sulyok Tamás 2024–2026 ügyvéd, alkotmánybíró, AB-elnök igen közvetlen pártkarrier nélkül (Fidesz-többség) 3 (1,3) 0 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kell-e jogásznak lennie a köztársasági elnöknek?

A köztársasági elnöki tisztség betöltéséhez az Alaptörvény nem ír elő jogi végzettséget. A jogi felkészültség ugyanakkor kétségtelenül előnyt jelenthet, különösen akkor, amikor az elnök törvények alkotmányosságát mérlegeli, kinevezési vitákban foglal állást, vagy az államszervezet demokratikus működésével kapcsolatos kérdésekben kell döntenie.

A jogi végzettség hiánya önmagában mégsem zárja ki a jó államfői működést. A köztársasági elnök mellett hivatal, tanácsadói kör, jogászokból és alkotmányjogászokból álló szakmai apparátus működik. Egy elnöknek nem feltétlenül minden jogkérdésben saját magának kell végső szakértőként állást foglalnia, sokkal fontosabb, hogy legyen alkotmányos érzéke, demokratikus elkötelezettsége, jó ítélőképessége és kellő bátorsága ahhoz, hogy szükség esetén éljen a rendelkezésére álló eszközökkel.

Göncz Árpád példája ebből a szempontból különösen tanulságos. Bár jogi diplomával rendelkezett, államfőként nem jogtudósi teljesítménye, hanem morális tekintélye, demokratikus elkötelezettsége és konfliktusvállalása tette meghatározóvá. A taxisblokád és a közmédia körüli vitákban nem pusztán paragrafusok értelmezőjeként, hanem a fiatal demokrácia egyik önálló közjogi szereplőjeként lépett fel.

A jelenlegi helyzetben azonban külön szempont, hogy a Tisza-kormány nem feltétlenül egy teljes, ötéves ciklusra keres államfőt, hanem az új alkotmányozási folyamat lezárásáig tartó átmeneti időszakra. Az Alaptörvény 17. módosítása Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését is tartalmazta, és a kormányzati kommunikáció szerint az őszi alkotmányozási folyamat részeként szélesebb közjogi átalakítás következhet.

Ez az átmeneti jelleg szűkíti, de nem teszi jelentéktelenné az új államfő szerepét. Kétharmados parlamenti többséggel szemben a politikai vétó és az alkotmányossági normakontroll legfeljebb késleltető vagy figyelemfelhívó eszköz lehet. Az Alaptörvény módosításával szemben pedig tartalmi kontrollt az elnök nem tud kikényszeríteni. Ilyen helyzetben az államfő legerősebb eszköze sokszor nem a jogi aktus, hanem a nyilvánosság, vagyis az, hogy képes-e társadalmi figyelmet, vitát és politikai nyomást teremteni.

A nemzet egysége vagy az Orbán-korszak kritikája?

A köztársasági elnök harmadik nagy feladata, a nemzet egységének kifejezése a legnehezebben meghatározható. Nem mérhető végzettséggel, korábbi tisztségekkel vagy párttagsággal. A nemzet egységének képviselete azt jelenti, hogy az államfő nem csupán a megválasztását biztosító parlamenti többség, hanem az egész ország nevében szólal meg.

Ez nem politikamentességet jelent (mint Sulyok Tamás államfői szerepfelfogása), hanem pártpolitikai távolságot.

Ebből következik, hogy akár korábbi politikus is lehet jó köztársasági elnök, ha új tisztségében képes elszakadni korábbi pártlojalitásától. Göncz Árpádnak és Mádl Ferencnek ez részben sikerült, még ha megítélésük politikai oldalak szerint eltért is. A 2010 utáni elnökök esetében viszont erősebb maradt az a benyomás, hogy államfői működésük nem vált el kellően a jelölő politikai tábortól.

Magyar Péter ezért politikailag érthető módon olyan jelöltet keres, aki nem a Tisza korábbi harcostársaként, nem az Orbán-rendszer ismert ellenzéki kritikusaként, hanem a pártpolitikai mezőn kívül álló, szélesebb társadalmi tekintéllyel rendelkező személyként jelenik meg. Ez különösen azért lehet fontos számára, mert Sulyok Tamás eltávolításának módja önmagában is vitatott közjogi és politikai aktus volt. Ha a kormány egy korábbi fideszes kötődésűnek tartott államfőt egy nyíltan tiszás vagy erősen (ex)ellenzéki identitású jelöltre cserélne, könnyen megerősödne az a vád, hogy nem az államfői intézmény függetlenségének helyreállítása,

hanem a pozíció politikai elfoglalása volt a cél.

Ezért nem feltétlenül jó jelöltek azok sem, akik szakmailag felkészültek, erkölcsileg hitelesek, és az Orbán-korszak kritikusaiként sokak számára rokonszenvesek. Egy köztársasági elnöknek nem csak a kormányváltást akaró választókhoz kell szólnia. Legalább részben elfogadhatónak kell lennie azok számára is, akik nem a Tiszára szavaztak, vagy akik politikai hovatartozástól függetlenül a közjogi tisztségek pártpolitikai semlegességét várják el.

Mit vár a Tisza-tábor egy része?

A Polgár Judit körüli vita azért volt különösen tanulságos, mert nem elsősorban az ellenzék támadta élesen a lehetséges jelöltet. A Fidesz oldaláról inkább az eljárás módja került a bírálatok középpontjába, miközben a Tisza támogatói között is megjelent az elégedetlenség. A kritikák egy része a gyors döntéshozatalt kifogásolta, másik része viszont azt, hogy Polgár Judit nem rendelkezik közjogi tapasztalattal, és korábban nem volt az Orbán-kormányok látványos kritikusa.

A vita előzménye, hogy Magyar Péter korábban társadalmi javaslattételt ígért az államfő személyéről. A nyilvánosság egy része ezt úgy értelmezhette, hogy hosszabb, szélesebb körű egyeztetés indul, amelyben pártok, civil szereplők, közéleti személyiségek és magánemberek is részt vehetnek. Ehhez képest a Polgár Judit felkéréséről szóló bejelentés nagyon gyorsan megszületett, majd a Tisza-frakció is rövid időn belül felsorakozott mögötte. A gyorsaság azt az érzetet kelthette, hogy a társadalmi bevonás ígérete inkább kommunikációs elem volt, mint valódi döntéshozatali folyamat.

Ez kétségkívül ki nem kényszerített kommunikációs-politikai hiba volt, mert a köztársasági elnök személye nem technikai kérdés. A Tisza korábbi társadalmi bevonási ígéretei és részvételi gyakorlatai többnyire olyan ügyekhez kapcsolódtak, amelyeknél az alapirányt már kijelölte a kormányváltó felhatalmazás. Ilyen volt az Orbán-rendszer intézményi örökségének lebontása, a jogállami garanciák helyreállítása, az államszervezet átalakítása. Ezekben az esetekben a társadalmi véleményezés elsősorban a részletszabályokról, a sorrendről vagy a megvalósítás módjáról szólhatott. Az államfő személye azonban más természetű döntés. Itt nem százalékokról, határidőkről vagy intézményi részletszabályokról kell kompromisszumot kötni, hanem egyetlen emberről és egyetlen, erősen szimbolikus pozícióról kell dönteni. Ilyenkor minden választás szükségképpen kizár más lehetséges jelölteket, és

ezzel csalódást okozhat azoknak, akik más típusú köztársasági elnököt képzeltek el.

A Tisza-tábor egy része láthatóan olyan elnököt szeretne, aki egyszerre jogi-közjogi tekintély és az Orbán-rendszerrel szembeni ellenállás jelképe. Ez az igény politikailag érthető, hiszen a Tisza felemelkedésének egyik legerősebb közös nevezője az előző rendszerrel szembeni elutasítás volt. Csakhogy a köztársasági elnök feladata nem az, hogy egy politikai tábor elégtételének szimbóluma legyen, hanem az, hogy az állam egészét képviselje.

Magyar Péter szűkítette a saját mozgásterét

Magyar Péter a Polgár Judit döntése után négy lényegi feltételt fogalmazott meg a leendő államfővel szemben:

legyen képes az egész nemzetet képviselni,

saját teljesítménye alapján élvezzen köztiszteletet,

legyen független a pártpolitikától, és

ne legyen olyan személy, aki képviselőként, miniszterként vagy más meghatározó politikai szerepben részt vett a 2026 előtti politikában.

Ez a feltételrendszer politikailag következetes, de rendkívül szűkre szabja a lehetséges jelöltek körét. Lényegében kizárja azokat a neveket, amelyek a kommentmezőkben vagy a kormányváltást támogató nyilvánosságban gyakran felmerülnek. Bárándy Péter korábbi igazságügyi miniszter volt, Márki-Zay Péter polgármesterként és miniszterelnök-jelöltként a pártpolitikai tér része lett, Hadházy Ákos országgyűlési képviselőként határozta meg saját politikai szerepét, Fülöp Botond, a Vidéki Prókátor pedig közéleti megszólalásai alapján szintén nem tekinthető a pártpolitikai konfliktusoktól távol álló szereplőnek.

Ez a logika sokkal inkább olyan személyeket hozhat helyzetbe, akik nem a napi pártpolitikai konfliktusokból, hanem tudományos, jogászi, egyetemi vagy intézményvezetői pályáról szereztek tekintélyt. Ebben a körben akár olyan nevek is felmerülhetnek, mint Mezey Barna jogtörténészé, az ELTE korábbi rektoráé, aki a magyar alkotmány- és jogtörténet kutatójaként, az MTA doktoraként egyszerre rendelkezik jogászi, tudományos és intézményvezetői háttérrel. Az ilyen típusú jelöltek - amelyből Magyar Péter elmondása szerint legalább 10 van - vélhetően nem a politikai elégtétel igényét szolgálná ki, hanem inkább azt az államfői szerepfelfogást, amely a pártpolitikai távolságot, a közjogi tekintélyt és az intézményi méltóságot helyezi előtérbe.

Polgár Judit lehetséges jelölése éppen azt mutatta meg, hogy Magyar Péter más irányban keres. Olyan személyt szeretne, aki a Fidesz-szavazók egy része számára sem eleve elfogadhatatlan. Ez a köztársasági elnöki szerepkör-felfogásból következő logika. Egy államfő akkor tudja betölteni a nemzet egységét kifejező funkcióját, ha nem kizárólag a győztes politikai oldal identitását testesíti meg.

A probléma az, hogy ez a felfogás ütközhet a Tisza saját táborának érzelmi elvárásaival. A kormányváltást akaró választók egy része nem békítő, hanem igazságtevő államfőt szeretne. Nem hidat keres, hanem garanciát arra, hogy az előző rendszerrel szembeni szakítás nemcsak intézményi, hanem személyi és erkölcsi értelemben is megtörténik.

Az első komoly törésvonal

A köztársasági elnök megválasztása ezért most már jóval többről szól, mint egy közjogi tisztség betöltéséről.

A kormányzó párt vállalt demokráciafelfogása eltér a saját szavazóinak felfogásától, legalábbis részben biztosan.

Sulyok Tamás eltávolításának aktusa is csak szűkíti a Tisza mozgásterét, mert egyrészt bizonyítania kell, hogy ez a lépés nem pusztán hatalmi aktus, a pozíció elfoglalása volt, hanem egy függetlenebb, hitelesebb államfői intézmény megteremtésének előfeltétele. Másrészt kezelnie kell saját táborának elvárásait is, amelynek egy része a közjogi konszolidáció helyett erősebb politikai szembenézést várna.

Bárki lesz is a végső jelölt, a döntés aligha lesz mindenki számára megnyugtató. Ha a kormány pártpolitikától távol álló, szélesebb társadalmi tekintélyű személyt választ, saját táborának radikálisabb része csalódhat. Ha viszont az Orbán-korszak ismert kritikusát támogatja, azzal gyengítheti azt az állítást, hogy az új államfő valóban az egész nemzetet, nem pedig a kormányváltás táborát képviseli.

A Polgár Judit-ügy ezért nem lezárt epizód, hanem figyelmeztetés. A Tisza eddigi ereje részben abból fakadt, hogy sokféle politikai és társadalmi várakozást tudott egyetlen kormányváltó ígéretben egyesíteni. A köztársasági elnök személye és a jelölés módja azonban már nem pusztán arról szól, hogy mit kell lebontani az előző rendszerből, hanem arról is, milyen közjogi kultúrát kíván építeni az új hatalom. Ez pedig szükségképpen megosztóbb kérdés, mint maga a kormányváltás volt.

Ez pedig az első törésvonalat eredményezheti majd a Tisza-táborban.

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