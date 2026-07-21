Bejelentette a Tisza: folytatódik az államfő-keresés

Bujdosó Andrea Anna tájékoztatása szerint a Tisza-frakció sajnálattal, ugyanakkor tisztelettel vette tudomásul Polgár Judit döntését, akit továbbra is minden szempontból méltó és alkalmas jelöltnek tartanak az államfői tisztségre.
A visszautasítást követően a frakció tovább folytatja a belső egyeztetéseket, és nyitottan várja azokat az ajánlásokat, amelyek segíthetnek megtalálni a megfelelő jelöltet az ország szolgálatára. A Tisza-frakció határozott célja, hogy olyan államfőjelölt mögé álljon be, aki
kizárólag saját teljesítményével vívott ki tekintélyt magának.
Kiemelt szempont az is, hogy a leendő jelölt teljesen független legyen a pártpolitikától, személyiségével képes legyen megtestesíteni a nemzet egységét, és méltó módon tölthesse be Magyarország legmagasabb közjogi tisztségét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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