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Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe
Gazdaság

Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe

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Az agrárminiszter szerint Magyarország négy év után ismét a 2022-eshez hasonló aszályos helyzettel néz szembe. Bóna Szabolcs hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy megerősítették a kárenyhítési rendszert, megújítanák a víziközmű-hálózatot, és felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.

"2012 volt az egyik legaszályosabb év, azt követően tíz év telt el, míg még egyszer beleszaladtunk egy hasonló helyzetbe, most viszont négy év elteltével szintén egy hasonló helyzetnek vagyunk a részesei" – mondta hétfői parlamenti felszólalásában Bóna Szabolcs.

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Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint korábban nem fordítottak elegendő figyelmet az aszály megelőzésére, a mostani kormány azonban a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik enyhíteni a helyzetet. Bóna elmondása szerint ennek részeként megerősítették a kárenyhítési rendszert, és az Európai Uniónál is kezdeményezték a szabályozás módosítását.

A tárcavezető egy átfogó program meghirdetéséről is beszámolt, amelynek célja a hazai víziközmű-hálózat megújítása. Bóna szerint a jelenlegi rendszerben elfogadhatatlanul sok víz vész el, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz.

Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe.

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A miniszter úgy fogalmazott: "cselekszünk, tesszük, amit tudunk", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az aszály problémáját és az évtizedek alatt kialakult vízgazdálkodási hiányosságokat nem lehet egyik napról a másikra megoldani.

Felülvizsgálják a JÉGER-rendszert

Bóna Szabolcs felszólalásában kitért az országos jégkármérséklő, vagyis JÉGER-rendszerre is. A rendszer működését az elmúlt időszakban több gazda is bírálta, egyesek szerint ugyanis összefüggés lehet a jégkármérséklés és a csapadékhiány között.

A miniszter közölte, hogy meghallgatják az érintettek észrevételeit, ezért jelenleg is zajlik a rendszer működésének felülvizsgálata. "Halljuk mi is a gazdák igényeit és a véleményét" – mondta Bóna, majd hozzátette:

Tudományosan nem bizonyított a tény, hogy az aszály és a JÉGER-rendszer közötti összefüggés fennállna.

Az agrárminiszter ugyanakkor azt is világossá tette, hogy személyes álláspontja szerint a jégkármérséklő hálózat működtetésének nem feltétlenül az agrárium intézményrendszerében van a helye.

Címlapkép forrása: Portfolio

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