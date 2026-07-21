Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe

"2012 volt az egyik legaszályosabb év, azt követően tíz év telt el, míg még egyszer beleszaladtunk egy hasonló helyzetbe, most viszont négy év elteltével szintén egy hasonló helyzetnek vagyunk a részesei" – mondta hétfői parlamenti felszólalásában Bóna Szabolcs.
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint korábban nem fordítottak elegendő figyelmet az aszály megelőzésére, a mostani kormány azonban a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik enyhíteni a helyzetet. Bóna elmondása szerint ennek részeként megerősítették a kárenyhítési rendszert, és az Európai Uniónál is kezdeményezték a szabályozás módosítását.
A tárcavezető egy átfogó program meghirdetéséről is beszámolt, amelynek célja a hazai víziközmű-hálózat megújítása. Bóna szerint a jelenlegi rendszerben elfogadhatatlanul sok víz vész el, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz.
Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe.
A miniszter úgy fogalmazott: "cselekszünk, tesszük, amit tudunk", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az aszály problémáját és az évtizedek alatt kialakult vízgazdálkodási hiányosságokat nem lehet egyik napról a másikra megoldani.
Felülvizsgálják a JÉGER-rendszert
Bóna Szabolcs felszólalásában kitért az országos jégkármérséklő, vagyis JÉGER-rendszerre is. A rendszer működését az elmúlt időszakban több gazda is bírálta, egyesek szerint ugyanis összefüggés lehet a jégkármérséklés és a csapadékhiány között.
A miniszter közölte, hogy meghallgatják az érintettek észrevételeit, ezért jelenleg is zajlik a rendszer működésének felülvizsgálata. "Halljuk mi is a gazdák igényeit és a véleményét" – mondta Bóna, majd hozzátette:
Tudományosan nem bizonyított a tény, hogy az aszály és a JÉGER-rendszer közötti összefüggés fennállna.
Az agrárminiszter ugyanakkor azt is világossá tette, hogy személyes álláspontja szerint a jégkármérséklő hálózat működtetésének nem feltétlenül az agrárium intézményrendszerében van a helye.
Címlapkép forrása: Portfolio
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