Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A múlt hónapban már belengetett kamatcsökkentést az tette lehetővé, hogy a júniusi infláció ismét azzal okozott meglepetést, hogy 1,7%-ra csökkent. Ez továbbra is nagyon visszafogott áremelkedési nyomást jelez a gazdaságban, amit némileg ellensúlyozott a közel-keleti háború kiújulása, de a jelek szerint

ez sem tartotta vissza az MNB-t a lazítástól.

A keddi döntés indoklásáról délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.

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