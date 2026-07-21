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Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Gazdaság

Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Portfolio
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Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A közel-keleti háború kiújulása óvatossá teheti a jegybankot, ennek ellenére augusztusban várhatóan tovább csökkenhet a kamatszint, ha nem romlik jelentősen a nemzetközi hangulat.
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Mi várható a nagy jegybankoktól?

Az EKB és a Fed esetében az év végéig egy-egy kamatemelést áraz a piac, az elmúlt hetekben az olajárak alakulásával párhuzamosan ezek a kamatemelési várakozások előbb enyhültek, majd újra emelkedtek - mondja az elnök.

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Miért döntöttek a kamatvágásról?

A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előrehozott pályánál kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felárai tartósan alacsonyan maradtak. Előretekintve a kockázati felárat a költségvetés helyzete, az euróbevezetési kilátások, illetve a nemzetközi geopolitikai helyzet befolyásolhatják. A kedvező tényezők fennmaradása esetén a Tanács lát további lehetőséget a kamat csökkentésére nyáron, majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fényében dönthet a folytatásról - kezdi a tájékoztatót Varga Mihály.

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Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

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Információ és jelentkezés

A múlt hónapban már belengetett kamatcsökkentést az tette lehetővé, hogy a júniusi infláció ismét azzal okozott meglepetést, hogy 1,7%-ra csökkent. Ez továbbra is nagyon visszafogott áremelkedési nyomást jelez a gazdaságban, amit némileg ellensúlyozott a közel-keleti háború kiújulása, de a jelek szerint

ez sem tartotta vissza az MNB-t a lazítástól.

A keddi döntés indoklásáról délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor

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