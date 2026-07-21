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Eldőlt: százezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok Magyarországon
Gazdaság

Eldőlt: százezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok Magyarországon

MTI
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Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját.

Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az összevont vitát lezárta, majd Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter zárszavában azt tette szóvá, hogy az előző kormány azoknak az embereknek adott, akik amúgy is tehetősek voltak, és lenézték azokat, akiknek semmije nincs.

A zárszót követően képviselők 180 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges módosításokat tartalmazó törvényjavaslatot. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a - tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel - magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.

A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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