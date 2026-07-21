Elmaradnak a turisták, nagy a baj: tucatnyi helyen találtak azbesztet a történelmi magyar településen

Básthy Béla (Fidesz-KDNP), Kőszeg polgármestere örömtelinek nevezte, hogy a szombathelyi Oladi platóról eltávolítják az azbeszttartalmú kőzúzalékot, ugyanakkor remélte, hogy Vas megye többi településén is megnyugtató kormányzati intézkedések következhetnek.

Facebook-posztjában a városvezető azt írta, "A munkát most a többi településen is folytatni, sőt gyorsítani kell, levegőminőségi mérések és megnyugtató kormányzati intézkedések szükségesek Kőszegen is!"

Hozzáfűzte:

Hosszú távú megoldásokra van szükség, erre tettem javaslatot Gajdos László miniszter úrnak küldött levelemben.

Kőszegen eddig 29 különböző helyen mutatták ki azbeszttel szennyezett kőzet jelenlétét, a történelmi kisváros idegenforgalma azóta jelentősen visszaesett, üresek a szálláshelyek, elmaradnak a vendégek - hangzott el néhány hete egy a témában rendezett fórumon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images