  • Megjelenítés
Elmaradnak a turisták, nagy a baj: tucatnyi helyen találtak azbesztet a történelmi magyar településen
Gazdaság

Elmaradnak a turisták, nagy a baj: tucatnyi helyen találtak azbesztet a történelmi magyar településen

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Básthy Béla (Fidesz-KDNP), Kőszeg polgármestere örömtelinek nevezte, hogy a szombathelyi Oladi platóról eltávolítják az azbeszttartalmú kőzúzalékot, ugyanakkor remélte, hogy Vas megye többi településén is megnyugtató kormányzati intézkedések következhetnek.

Facebook-posztjában a városvezető azt írta, "A munkát most a többi településen is folytatni, sőt gyorsítani kell, levegőminőségi mérések és megnyugtató kormányzati intézkedések szükségesek Kőszegen is!"

Hozzáfűzte:

Hosszú távú megoldásokra van szükség, erre tettem javaslatot Gajdos László miniszter úrnak küldött levelemben.

Kőszegen eddig 29 különböző helyen mutatták ki azbeszttel szennyezett kőzet jelenlétét, a történelmi kisváros idegenforgalma azóta jelentősen visszaesett, üresek a szálláshelyek, elmaradnak a vendégek - hangzott el néhány hete egy a témában rendezett fórumon.

Még több Gazdaság

Megszólaltak az elemzők a kamatdöntésről: a geopolitikai konfliktusok határozhatják meg a további pályát

Estére elesett az M0

Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett

Kapcsolódó cikkünk

Lépett az önkormányzat, megkezdődött az azbesztes utcák locsolása Sopronban

Azbesztveszély Magyarországon: ezerötszáz embert érint a most bejelentett állami beavatkozás

Nincs azbeszttartalmú útépítő kő Keszthelyen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett
Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility