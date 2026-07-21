Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából

Vitézy Dávid beszámolója szerint a Népszava egyik fotója nyomán derült fény arra, hogy a Lázárinfó élő közvetítéseit egy közvetítőkocsinak berendezett, állami tulajdonú Volkswagen Caravelle kisbuszból vezérelték. Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó járművet Lázár János saját fotósának adta használatba 2025 novembere és a 2026. április 12-i választások napja közötti időszakban. A leleplező felvétel egy 2025. november 19-i, esztergomi Lázárinfón készült.
Az eset élesen ellentmond a miniszter korábbi kijelentéseinek. Lázár János ugyanis eddig tagadta a közpénzek használatát, és azt állította, hogy saját zsebből fizeti a tájékoztatókat.
A kampányidőszakban megvalósuló állami finanszírozás azonban jogszabálysértő.
Erre utalt Magyar Péter miniszterelnök ma a parlamentben is, amikor Btk.-ügyet emlegetett.
A gépjárműhasználaton túl az Építési és Közlekedési Minisztérium egy százmillió forint értékű eszközbeszerzést is végrehajtott kifejezetten a többkamerás élő közvetítések lebonyolítására, amire Vitézy Dávid korábban az Országgyűlésben is felhívta a figyelmet. A közpénzből finanszírozott kampányesemények gyanúja miatt a tárcánál belső ellenőrzés indult, a vizsgálat során összegyűlt információkat pedig átadják az illetékes hatóságoknak, valamint a tiltott kampányfinanszírozást vizsgáló Állami Számvevőszéknek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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