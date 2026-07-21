  • Megjelenítés
Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából
Gazdaság

Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja merült fel Lázár Jánossal szemben, miután kiderült, hogy állami tulajdonú gépjárművet és minisztériumi eszközöket használhatott a Lázárinfók közvetítésére a választási kampányban. Az ügyben belső ellenőrzés indult, a bizonyítékokat pedig továbbítják a hatóságoknak és az Állami Számvevőszéknek - számolt be a Vitézy Dávid. Magyar Péter a parlamentben büntetőügyként jellemezte a történteket.

Vitézy Dávid beszámolója szerint a Népszava egyik fotója nyomán derült fény arra, hogy a Lázárinfó élő közvetítéseit egy közvetítőkocsinak berendezett, állami tulajdonú Volkswagen Caravelle kisbuszból vezérelték. Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó járművet Lázár János saját fotósának adta használatba 2025 novembere és a 2026. április 12-i választások napja közötti időszakban. A leleplező felvétel egy 2025. november 19-i, esztergomi Lázárinfón készült.

Az eset élesen ellentmond a miniszter korábbi kijelentéseinek. Lázár János ugyanis eddig tagadta a közpénzek használatát, és azt állította, hogy saját zsebből fizeti a tájékoztatókat.

A kampányidőszakban megvalósuló állami finanszírozás azonban jogszabálysértő.

Erre utalt Magyar Péter miniszterelnök ma a parlamentben is, amikor Btk.-ügyet emlegetett.

Még több Gazdaság

Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban

Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér

Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe

A gépjárműhasználaton túl az Építési és Közlekedési Minisztérium egy százmillió forint értékű eszközbeszerzést is végrehajtott kifejezetten a többkamerás élő közvetítések lebonyolítására, amire Vitézy Dávid korábban az Országgyűlésben is felhívta a figyelmet. A közpénzből finanszírozott kampányesemények gyanúja miatt a tárcánál belső ellenőrzés indult, a vizsgálat során összegyűlt információkat pedig átadják az illetékes hatóságoknak, valamint a tiltott kampányfinanszírozást vizsgáló Állami Számvevőszéknek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér
Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility