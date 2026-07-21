Erős piaci jelzés érkezett: egyre fontosabb szerepet kaphat a román gáz Magyarországon

Újabb piaci visszajelzés érkezett arról, hogy átalakulóban vannak a közép-európai földgáz-áramlások. Az FGSZ éves kapacitásaukcióinak eredményei szerint továbbra is erős a kereslet a déli és délkeleti importútvonalak iránt, miközben az osztrák irány szerepe mérséklődik. Különösen nagy volt az érdeklődés a Románia felől érkező kapacitások iránt, ami megerősíti a Vertikális Gázfolyosó stratégiai jelentőségét és arra utal, hogy a piaci szereplők egyre nagyobb mennyiségű földgázzal számolnak ebből az irányból a következő években.

Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazagtója arról ír posztjában, hogy az éves, hosszú távú kapacitásaukcióinak eredményei ismét azt mutatják, hogy a földgáz-kereskedők folytatják a beszerzési útvonalak diverzifikálását.

Az ENTSOG aukciós naptára alapján július 6-án lezajlott aukciókon a magyar rendszer valamennyi nemzetközi összekötési pontjára lehetett a következő gázévekre kapacitást foglalni. Az eredmények alapján a belépési oldalon ismét a déli összekötő vezetékek iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, míg az osztrák irányból kínált kapacitások iránt visszafogottabb maradt a kereslet.

A következő gázévre a Drávaszerdahely (Horvátország) felőli belépési ponton a felkínált kapacitások közel 60 százalékát kötötték le hosszú távra. A kilépési oldalon a Balassagyarmat–Szlovákia irányába kínált kapacitások mintegy 35 százaléka talált gazdára.

A legnagyobb érdeklődés ugyanakkor egyértelműen a Csanádpalota határkeresztező ponton jelentkezett, amely Románia felől biztosít belépési lehetőséget a magyar rendszerbe

- emeli ki az FGSZ vezére.

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Az FGSZ tájékoztatása szerint az itt meghirdetett, korábbi aukciók után még rendelkezésre álló valamennyi kapacitást 2032-ig teljes egészében lekötötték, míg 2036-ig a kínált mennyiség 30-40 százalékára szintén születtek foglalások. Ez arra utal, hogy a piaci szereplők hosszabb távon is jelentős földgázforgalommal számolnak a román-magyar összeköttetésen keresztül, főleg a Neptun Deep gázmező kitermelésének megkezdésével.

A Vertikális Gázfolyosó jelentősége tovább nőhet. Az FGSZ szerint az aukció eredményei ismét megerősítik az országokon átívelő stratégiai vezeték szerepét. A kezdeményezés célja, hogy a délkelet-európai és azeri, valamint LNG-forrásokból származó földgáz Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül minél nagyobb mennyiségben jusson el Közép-Európába, csökkentve ezzel az orosz importtól való függőséget. A társaság közölte, hogy a látható piaci kereslet miatt tovább dolgozik a román-magyar összeköttetés fejlesztésén is.

Ausztria háttérbe szorulhat. Az aukciók egy másik fontos üzenete, hogy az osztrák belépési pontok iránt továbbra is kisebb az érdeklődés, mint a déli útvonalak esetében. Ugyanakkor az 2027/2028-as gázévre már nagyobb kapacitáslekötések jelentek meg a Mosonmagyaróvár belépési ponton, ami arra utalhat, hogy a piaci szereplők hosszabb távon továbbra is számolnak az osztrák irány szerepével, de rövid távon egyértelműen a déli útvonalak élveznek prioritást - mutat rá Ferencz I. Szabolcs.

A posztot végül így zárja:

az FGSZ számára ezek az aukciós eredmények újabb egyértelmű piaci jelzést jelentenek arra nézve, hogy a regionális összeköttetések továbbra is elengedhetetlenek az energiabiztonság megerősítéséhez és az ellátás diverzifikációjához a közép-kelet-európai régióban.

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