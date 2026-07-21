Estére elesett az M0

Baleset miatt lezárták az M0-s autóutat a végcsomópontjánál, Biatorbágynál kedd délután, a környéken nagy a torlódás.

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két személyautó ütközött össze az M0-s autóúton, a Győr felé vezető oldalon, Biatorbágynál.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki.

A baleset áldozatainak állapotáról cikkünk közlésekor nem volt hír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images