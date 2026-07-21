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Gazdaság

Éveken át fosztogatták a magyar telephelyet: fegyházbüntetés vár az egymilliárdos lopás elkövetőire

MTI
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Különösen jelentős értékre, bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség három Pest és két Békés vármegyei férfi ellen, akik több év alatt egymilliárd forintot meghaladó értékű vegyi anyagot tulajdonítottak el egy békéscsabai cég telephelyéről - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség kedden közleményben.

A vádirat szerint két Pest vármegyei férfi - apa és fia - egy közúti áruszállítással foglalkozó, dunavarsányi székhelyű családi vállalkozás ügyvezetői voltak, akik maguk is részt vettek az áruk fuvarozásában, míg harmadik társuk tehergépkocsi-vezetőként dolgozott náluk. Az apa tulajdonosa volt egy vegyi áruk nagykereskedelmével foglalkozó, szintén dunavarsányi székhelyű cégnek is.

Ez a férfi árufuvarozás miatt többször járt a csomagolóanyagokat gyártó cég békéscsabai telephelyén, így ismerkedett meg negyedik társukkal, egy dobozi férfival, aki festékraktárosként dolgozott a sértett cégnél, így munkakörébe tartozott a raktárkészlet felügyelete és a vegyi anyagok mozgatása.

Az ügyvezető férfi rendszeres anyagi juttatás ígéretével rábírta a raktárost, hogy az általa kezelt vegyi anyagok egy részét rendszeresen helyezze el üres tartályokba, majd tegye lehetővé, hogy a Pest vármegyei terheltek azokat a telephelyről ellopják.

Később a raktárosként dolgozó férfi bevonta egy kollégáját a bűncselekmény elkövetésébe.

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A vádlottak 2017. november 30-a és 2025 áprilisa között heti, kétheti rendszerességgel szállítottak el vegyi anyagokat (etil-alkoholt, etil-acetátot és mást) a telephelyről több mint 5600 tartállyal egymilliárd-harmincmillió forint értékben, amelyeket az idősebbik ügyvezető a vegyi áruk kereskedelmével foglalkozó cégén keresztül értékesített.

A járási ügyészség indítványozta, hogy a férfiak letartóztatásban maradjanak az elsőfokú döntés kihirdetéséig,

beismerő vallomás esetén is végrehajtandó fegyházbüntetést kapjanak,

a bűnszervezetben történt elkövetés miatt ne legyenek feltételes szabadságra bocsáthatóak, a Pest vármegyei terhelteket tiltsák ki Békés vármegye területéről és rendeljenek el vagyonelkobzást mind az öt elkövetővel szemben.

Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik - írták.

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