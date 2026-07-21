Folytatódik a féktelen vámháború: újabb problémát talált Trump, vámokkal akarja megoldani

A brazil azonnali fizetési rendszer, a Pix komoly feszültségforrássá vált Brazília és az Egyesült Államok kapcsolatában. A Trump-kormányzat az amerikai vállalatok védelmére hivatkozva lépett fel a globálisan egyre népszerűbbé váló brazil modell ellen, és ezt jelölte meg a nemrégiben bevezetett 25%-os vámintézkedés egyik fő indokaként is.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő a brazil jegybank által működtetett Pixet a kereskedelmi akadályok közé sorolta, és

ezzel indokolta a Brazíliából érkező importra kivetett új, 25 százalékos védővámot.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Washington nem a Pix megszüntetését követeli, csupán azt szeretné elkerülni, hogy a rendszer az állami tulajdon és működtetés miatt részesüljön kivételezett bánásmódban. Az amerikai kereskedelmi képviselet dokumentumai alapján a brazil gyakorlat súlyosan alááshatja az amerikai digitális kereskedelmi és fizetési szolgáltatók piaci versenyképességét.

A brazil tisztségviselők régóta úgy vélik, hogy az amerikai bírálatok valójában a tengerentúli hitelkártya-társaságok védelmét szolgálják. Gabriel Galípolo jegybankelnök abszurdnak nevezte a panaszokat, és rámutatott arra, hogy a Pix térnyerésével párhuzamosan olyan sok korábban bankszámlával nem rendelkező brazil integrálódott a pénzügyi rendszerbe, hogy a hitelkártya-használók száma abszolút értékben még növekedni is tudott. Úgy vélte, a Pix egyfajta közszolgáltatás, nem pedig piaci versenytárs.

Példaként említette, hogy ez olyan, mintha a vezetékes vízhálózat kiépítését azért érné bírálat, mert az rontja a tartálykocsis vízszállítók üzletét.

A brazil jegybank 2020-ban indította el a Pixet, amely gyorsan Latin-Amerika legnagyobb gazdaságának első számú fizetési módjává vált, és működésének harmadik évére már felülmúlta a kártyás tranzakciók volumenét is. A rendszer ma a brazíliai tranzakciók több mint felét kezeli, és mintegy 170 millió felhasználóval rendelkezik, ami az ország lakosságának 80 százalékát jelenti. A mobilbanki alkalmazásokon keresztül lebonyolított, valós idejű átutalások a magánszemélyek számára teljesen díjmentesek, miközben a vállalkozások a hagyományos kártyás elfogadói hálózatot megkerülve lényegesen olcsóbban és gyorsabban juthatnak a pénzükhöz.

Bár máshol is léteznek hasonló azonnali fizetési rendszerek, mint például az indiai UPI vagy az amerikai FedNow, ezek egyike sem tudott a Pixhez mérhető, robbanásszerű növekedést felmutatni. A brazil központi bank az idei év első felében 65 külföldi partnerrel kötött megállapodást a Pixszel kapcsolatos tapasztalatok és információk megosztásáról, a fejlett gazdaságoktól – például Németországtól és Kanadától – az olyan feltörekvő piacokig bezárólag, mint Dél-Afrika vagy Törökország. Nem véletlen, hogy a Mastercard és a Visa is figyelmeztette már a befektetőit arra, hogy a Pixhez hasonló hálózatok komoly kihívást jelentenek a hagyományos üzleti modelljükre nézve.

A Pix segítségével több mint 70 millió korábban bankszámlával nem rendelkező brazil állampolgár integrálódott a pénzügyi rendszerbe, miközben a hitelkártyák részesedése a tranzakciókból a korábbi 20 százalékról 15 százalékra, a betéti kártyáké pedig mintegy 26 százalékról 10 százalékra esett vissza. Magánvállalkozások már elkezdték kiépíteni azt az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi, hogy a brazilok külföldi utazásaik során, például az Egyesült Államokban is használhassák a Pixet, a külföldi turisták pedig közvetlenül fizethessenek vele Brazíliában. Emellett egyre több jel utal arra, hogy a különböző nemzeti azonnali fizetési rendszerek a jövőben közvetlenül is összekapcsolódhatnak. Ez a kilátás tovább fokozza a washingtoni aggodalmakat, különösen annak fényében, hogy a feltörekvő gazdaságok egyre nyitottabbak az amerikai dollártól való függőség csökkentésére.

Az amerikai bírálatok Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök számára is lehetőséget biztosítottak arra, hogy politikai támogatást mozgósítson a kiskereskedők és az informális szektorban dolgozók körében rendkívül népszerű rendszer mellett. "Senki sem fogja megváltoztatni a mi Pixünket" – fogalmazott az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. "Ez egy közszolgáltatás, ingyenes, és az is marad."

Forrás: Reuters

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