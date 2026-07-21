Furcsa üzenet a cégvezetőktől: 800 milliárdos befektetés készül Németországban, a dolgozóktól pedig több munkát várnak

A "Made for Germany" elnevezésű német vállalati kezdeményezés keddi bejelentése szerint a csatlakozó 139 tagvállalat összesen több mint 800 milliárd euró értékű beruházás megvalósítását vállalta Németországban 2028-ig. A program elsődleges célja a befektetői bizalom helyreállítása Európa legnagyobb gazdaságában.

A 2025 júliusában útjára indított programhoz kezdetben 61 vállalat csatlakozott 631 milliárd eurós kötelezettségvállalással. A résztvevők között olyan meghatározó piaci szereplők találhatók, mint a Siemens és a Deutsche Bank.

Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a bejelentett beruházások mekkora hányada származik korábbi tervekből,

és mennyi az újonnan vállalt összeg.

Christian Sewing, a Deutsche Bank vezérigazgatója a reformok felgyorsítására sürgette a kormányt. Az újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy nagyobb lendületre és több bátorságra van szükség, és mindezt tartósan kell garantálni.

A közelgő keletnémet tartományi választások kapcsán – ahol a felmérések szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) vezet – Sewing rámutatott, hogy a szélsőséges pártok hatalomra kerülése egyértelműen rontaná a befektetői környezetet.

Roland Busch, a Siemens vezérigazgatója ugyanezen a sajtótájékoztatón a munkaidő rugalmasabbá tételét szorgalmazta, és hozzátette, hogy véleménye szerint a német munkavállalóknak többet kellene dolgozniuk.

Forrás: Reuters

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