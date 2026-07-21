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Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt
Gazdaság

Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt

MTI
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Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot – közölte a tárca kedden az MTI-vel.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést - írták. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az allatvedelem@kozosugyunkazallatvedelem.hu címen, emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni a kozosugyunkazallatvedelem.hu oldalon.

A közlemény szerint a készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítő fekhelyet, párásító rendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat.

A pályázatok elbírálása folyamatos, hiánypótlásra egyszer adnak lehetőséget.

A csomagokat a jelentkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló keret és készlet kimerüléséig osztják szét. A tartós használatra szánt eszközöket a nyertes szervezetnek két évig állatvédelmi célra kell használniuk.

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A tárcavezető a közösségi oldalán is beszélt a hőség idején indokolt intézkedésekről. Gajdos László videóüzenetben kért mindenkit, hogy az állatait tartsa árnyékban, és lehetőség szerint biztosítson számukra medencét is kánikula idején.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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